VIDEO Sinner-Vavassori 2-0, la sintesi in 2 minuti. Match a senso unico dalla ripresa

Tutto come da copione. Jannik Sinner vince la sfida “a puntate” contro Andrea Vavassori (n.148 ATP), valida per il secondo turno del Masters1000 di Miami. Sul cemento outdoor della Florida la partita ha avuto una fine, dopo quanto accaduto ieri con la pioggia che ha condizionato lo svolgimento di tutti i match previsti.

Si è ripreso dal 3-2 per Sinner del primo parziale, che ha sfruttato bene le proprie chance, accelerando quando era il caso di farlo e non dando modo a Vavassori di rientrare. Buona comunque la prestazione del piemontese, che ha cercato con le proprie variazioni di mandare in confusione il suo più forte avversario. Bravo Jannik a mantenere sempre la dovuta calma nei turni al servizio.

L’altoatesino approda al terzo turno e se la vedrà contro una vecchia conoscenza, l’olandese Tallon Griekspoort (testa di serie n.25), con uno storico favorevole di 2-0. Sarà una partita comunque impegnativa nella quale il n.3 del ranking dovra esprimere il proprio miglior tennis.

Di seguito il video degli highlights:

VIDEO HIGHLIGHTS SINNER-VAVASSORI