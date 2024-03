VIDEO MotoGP, la caduta di Viñales all’ultimo giro a Portimao: problema tecnico per l’Aprilia

Epilogo di weekend davvero ingiusto a Portimao per uno sfortunatissimo Maverick Viñales, tradito da un problema di affidabilità sulla sua Aprilia mentre si stava giocando come minimo il secondo posto nel Gran Premio del Portogallo 2024, secondo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, vincitore ieri della Sprint, stava disputando una gara da assoluto protagonista alle spalle della Ducati Pramac di Jorge Martin e davanti alla Ducati Factory di Enea Bastianini.

Un risultato di grande prestigio sfumato clamorosamente a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi, a causa della rottura del cambio della sua RS-GP 24 che lo ha portato inizialmente a rallentare in rettilineo (subendo così il sorpasso di “Bestia”) e poi a finire fuori pista all’esterno di curva 1 dopo la staccata in discesa. Nella lunga via di fuga, sullo sporco, Maverick ha dovuto fare i conti inoltre con un improvviso high side concludendo incolpevolmente il suo GP per terra.

Di seguito il VIDEO della caduta di Maverick Viñales all’inizio dell’ultimo giro del GP del Portogallo 2024 a Portimao:

VIDEO CADUTA VIÑALES ULTIMO GIRO PORTIMAO