Vela, gli equipaggi azzurri convocati per la Last Chance Regatta: Italia a caccia del pass olimpico in due classi

La vela italiana si appresta ad affrontare tra poco meno di un mese (dal 20 al 27 aprile) uno degli appuntamenti più importanti della stagione e dell’intero triennio olimpico verso Parigi 2024. Stiamo parlando di una delle tre “Classiche Monumento” del calendario, ovvero la Semaine Olympique Française di Hyeres, che quest’anno ha un peso specifico ancor più elevato rispetto al passato.

Per l’edizione 2024 si terrà infatti un duplice evento all’interno della manifestazione in ciascuna classe: la regata per le Nazioni già qualificate ai Giochi (SOF QN) e la Last Chance Regatta di qualificazione a cinque cerchi. Fari puntati ovviamente su quello che è a tutti gli effetti un Preolimpico su scala globale, in cui verranno assegnate le ultime quote in palio per Marsiglia.

L’Italia, già qualificata alle Olimpiadi transalpine in 8 classi su 10, ha reso noti gli equipaggi che saranno impegnati a Hyeres. Per la Last Chance Regatta sono stati convocati Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò e Simone Ferrarese/Leonardo Chistè nel doppio maschile 49er, oltre a Giacomo Ferrari/Alessandra Dubbini ed Elena Berta/Bruno Festo nel 470 misto.

“Ragionando in funzione delle Olimpiadi, abbiamo scelto per la QN di non portare tutte le classi e in alcune di schierare giovani equipaggi mentre quelli di maggiore livello saranno impegnati in sessioni di preparazione specifiche. La LCR (Last Chance Regatta, ndr) è un passaggio molto importante e delicato, serviranno nervi saldi e esperienza. Ho fiducia nei nostri ragazzi. Adesso per loro abbiamo il tune-up di Palma, pensiamo uno step alla volta“, ha spiegato il direttore tecnico azzurro Michele Marchesini al sito federale.

Di seguito la lista degli equipaggi italiani selezionati invece per la SOF QN, riservata quindi alle Nazioni già qualificate per Parigi:

Nacra 17:

– Arto Hirsch – Giulia Fava

– Margherita Porro – Stefano Dezulian

iQFOiL M:

– Francesco Forani

– Manolo Modena

iQFOiL F:

– Linda Oprandi

– Sofia Renna

ILCA 7:

– Lorenzo Chiavarini

– Dimitri Peroni

ILCA 6:

– Chiara Benini Floriani

– Giorgia Della Valle