Un raggio di sole per l’Italia dello slalom? Chi è Emilia Mondinelli, tra la vittoria di Norefjell e il posto fisso in Coppa del Mondo

L’Italia non sale sul podio in uno slalom femminile di Coppa del Mondo da più di tredici anni. Era il 4 gennaio 2011 quando Manuela Moelgg fu terza a Zagabria. L’ultima vittoria tra i rapid gates risale addirittura a sedici anni fa abbondanti e porta la firma di Chiara Costazza, che si impose sulle nevi di Lienz il 29 dicembre 2007. Quello è addirittura l’unico sigillo in questa specialità nel Terzo Millennio per il Bel Paese, visto che bisogna risalire al 1996 e al 1997 per trovare due affermazioni di Deborah Compagnoni e Lara Magoni.

Dal 2011 a oggi sono arrivate soltanto cinque top-5: Manuela Moelgg fu quarta il 4 febbraio 2011 ad Arber-Zwiesel e il 3 gennaio 2012 a Zagabria, Irene Curtoni fu quinta il 10 marzo 2012 ad Are, Chiara Costazza fu quinta l’11 marzo 2017 a Squaw Valley, Marta Rossetti fu quinta il 26 novembre 2023 a Killington. Sono statistiche tutt’altro che esaltanti e che evidenziano le difficoltà riscontrate dall’Italia in questa disciplina tecnica, a fronte degli enormi successi conquistati tra discesa libera, superG e gigante negli ultimi anni.

Proprio per questi motivi desta interesse e speranza la vittoria di Emilia Mondinelli nello slalom di Norefjell, prova valida per la Coppa Europa. Siamo al piano inferiore rispetto alla Coppa del Mondo e il livello è indubbiamente più basso, ma si tratta chiaramente di un raggio di sole. Un nome nuovo che fa sperare in un buon futuro per l’Italia in slalom? Nata il 30 aprile 2004, dunque non ancora 20enne, la valsesiana ha conquistato il suo prima successo in carriera e occupa il secondo posto nella classifica generale, con un ritardo di 55 punti dalla svizzera Nicole Good quando manca una sola gara al termine della stagione (la finale di Hafjell nel weekend). Il risultato odierno le ha comunque assicurato di chiudere l’annata agonistica nelle prime tre posizioni e si è così garantita un posto fisso negli slalom di Coppa del Mondo nella prossima stagione.

Tesserata per le Fiamme Gialle, in questa stagione era stata quarta in Valle Aurina e terza a Malbun, raccogliendo nel complesso otto piazzamenti in top-10 alla sua terza stagione nel circuito (esordì il 15 dicembre 2021 proprio in Valle Aurina). Emilia Mondinelli ha già debuttato in Coppa del Mondo: durante la stagione in corso ha preso parte a sei slalom, senza però riuscire a entrare in zona punti. Nelle due prove di Levi e in quella Courchevel non si è qualificata alla seconda manche, mentre a Flachau, Jasna e Soldeu non ha portato a termine la prima manche.