Tuffi, Tocci e Marsaglia sesti nel sincro dai tre metri a Montreal. 8ª Chiara Pellecani

Penultima giornata di gare che si è conclusa in chiave italiana nella tappa di Coppa del Mondo di tuffi di scena a Montreal (Canada). Nell’impianto nordamericano si sono tenute le Finali del sincro maschile dai tre metri in cui era presente la coppia Giovanni Tocci / Lorenzo Marsaglia, argento agli ultimi Mondiali di Doha e con la carta olimpica conquistata, e della gara femminile individuale dal trampolino tre metri con Chiara Pellacani.

Tocci e Pellacani hanno terminato in sesta posizione la loro gara con lo score complessivo di 357.57, ottenendo 94.80 con gli obbligatori e sporcando il loro doppio salto mortale e mezzo avanti con 2 avvitamenti carpiato (61.20). Punteggi non elevatissimi per loro, in evidente fase di preparazione. A fare la voce grossa, neanche a dirlo, sono stai i due cinesi Long Daoyi e Wang Zongyuan con il super punteggio di 464.79 a precedere i britannici Jack Laugher / Anthony Arding (410.64) e i messicani Rodrigo Diego Lopez / Osmar Olvera Ibarra (409.71).

Ottava piazza per Pellacani. L’azzurra non ha brillato particolarmente, ottenendo i migliori riscontri dal doppio salto mortale e mezzo indietro carpiato (66.00) e dal doppio salto mortale e mezzo avanti con un avvitamento carpiato (63.00). Non benissimo Chiara nel triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato (54.25). Per lei 301.75 il totale nella Finale in cui nuovamente la Cina ha fatto la voce grossa con Chen Yiwen (395.60) a precedere la statunitense Sarah Bacon (356.40) e la connazionale Chang Yani (344.40).