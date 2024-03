Trend per il futuro degli eSport

Gli eSport, le competizioni sportive che si svolgono fra persone in carne e ossa su piattaforme videoludiche (ovvero videogiochi), sono fra i fenomeni più in crescita a livello internazionale.

Secondo delle testate giornalistiche specializzate nel settore, le previsioni indicano un aumento del numero di spettatori su scala globale con una crescita di più di 100 milioni, a partire dagli attuali 474 milioni per arrivare a superare i 577 milioni entro la fine del 2024.

Con un interesse così forte, aumenterà anche il giro d’affari: nel complesso, ci si aspetta ricavi complessivi pari a 1,6 miliardi di dollari nello stesso periodo.

Le cifre sono promettenti ma quali sono i trend che guideranno il futuro di questo settore? Scopriamolo insieme in questo articolo di aggiornamento.

Innovazione tecnologica e scommesse

La presenza di eventi sportivi certificati e garantiti da enti affidabili, ha creato un vero e propri ecosistema intorno agli eSports, fatto di sponsor, commentatori e anche scommettitori. Le piattaforme più avanzate da questo punto di vista sono quelle straniere, già aperte all’uso online di bitcoin nei casinò e bookmaker.

Ma il fenomeno si sta facendo largo anche fra i siti italiani, che sembrano prestare particolare interesse agli eventi su scala internazionale legati a titoli noti, fra cui League of Legends e Fortnite.

Nuove piattaforme di streaming:

Se è vero che attualmente Twitch e YouTube dominano il mercato dello streaming di eSports, potrebbero emergere nuove piattaforme, oppure altre già note potrebbero tentare la fortuna anche in questo settore.

L’ingresso del gigante Meta con Facebook Gaming, e il lancio di Caffeine, contribuiranno a fornire più opzioni per gli spettatori, aumentando l’accessibilità e la visibilità in Italia e all’estero.

Lungo questo filone, il social più apprezzato dai giovanissimi, TikTok, ha già ottenuto dei risultati sorprendenti: le trasmissioni di vari tornei di eSport hanno superato il milione di spettatori di picco.

Investimenti e sponsorizzazioni

Con l’aumento della popolarità degli eSports, più aziende e realtà governative stanno investendo nel settore, sia direttamente, finanziando squadre e tornei, sia indirettamente tramite sponsorizzazioni e partnership. Questo trend è destinato a crescere, con un’espansione prevista dei ricavi da sponsorizzazioni e diritti di riproduzione delle immagini.

Dopo aver finanziato importanti eventi nel mondo degli sport da combattimento, l’Arabia Saudita vuole diventare il Paese di riferimento anche per gli eSports. Basti citare eventi di grande impatto come Gamers8, con protagonisti anche diversi italiani, che si vanno ad aggiungere a collaborazioni internazionali, facendo intuire che il futuro del settore passerà anche da qui.

Ma mentre Europa e Stati Uniti sembrano farsi bastare una posizione di apparente dominio, le cose si stanno muovendo anche più a est. La Cina, infatti, ospiterà tornei molto importanti come l’IEM China 2024 e il Perfect World Shanghai Major 2024, dopo aver lanciato Valorant all’interno del mercato interno. Il potenziale di crescita è quasi sconfinato, considerando i numeri di questa nazione.

Sviluppo di titoli eSports per dispositivi mobile

Un altro trend importante coinvolgerà anche gli smartphone. Vista la crescita della potenza di calcolo di questi dispositivi, probabilmente si aprirà la strada per eventi giocati proprio su mobile. Titoli come “Mobile Legends” e “PUBG Mobile” stanno attirando sempre più attenzione e con loro sono nati anche i primi tornei dedicati con premi in denaro e giocatori da ogni angolo del mondo.

Salute e benessere dei giocatori al centro della discussione

Aumentano i premi, la posta in palio e con loro anche la pressione per i giocatori professionisti, spinti dalla concorrenza ad andare oltre i loro limiti.

Come in altri sport di rilievo, bisognerà mettere al centro la salute mentale e fisica dei giocatori professionisti. Ottimizzando il benessere psicofisico degli “atleti”, sarà possibile allungare le loro carriere che, ricordiamolo, spesso partono sin dall’adolescenza e tendono a bruciarsi molto rapidamente.

Regolamentazione e standardizzazione

Con l’aumento degli interessi economici, il settore degli eSports potrebbe essere soggetto a una regolamentazione più stringente, volta anche alla standardizzazione fra i diversi Paesi. Si potrebbe venire a creare un organismo di governo internazionale, con lo scopo di affrontare questioni di grande impatto come i diritti dei giocatori, condizioni contrattuali e il doping.

Sempre più show

La creazione di personaggi riconoscibili dal grande pubblico come Dr. Disrespect e Ninja, porterà all’organizzazione di eventi simili a quelli dedicati ad altre discipline sportive. Questo significa che, oltre al valore intrinseco della competizione, si investirà per creare un prodotto interessante dal lato dell’intrattenimento, fruibile per le decine di milioni di appassionati da ogni angolo del mondo.