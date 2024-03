Trampolino elastico, niente pass olimpico per l’Italia attraverso la Coppa del Mondo. Ultima chance agli Europei

Nessun azzurro è riuscito a qualificarsi alle semifinali dell’ultima tappa della Coppa del Mondo 2024 di trampolino elastico, in scena a Cottbus (Germania). Gli azzurri si sono fermati in qualifica: Samuele Patisso Colonna 38mo con il punteggio di 57.200, Matteo Lavino 85mo con il totale di 17.520, Isabella Murgo 52ma con 50.600.

Nessun italiano guadagnerà dunque il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 attraverso questa competizione, dopo aver già mancato l’assalto agli ultimi Mondiali. L’Italia avrà un’ultima chance agli Europei che andranno in scena tra un paio di settimane, ma la missione resta molto complicata e il rischio molto concreto è quello di non avere azzurri ai Giochi anche in questa occasione.

Tra gli uomini svetta l’atleta indipendente Ivan Litvinovich (62.530) davanti al cinese Lagnyu Yan (61.450) e all’altro indipendente Andrei Builou (61.100), il portoghese Pedro Ferreira è quarto (60.720) davanti al neozelandese Dylan Schmidt (60.550). Sul fronte femminile, invece, primeggia la cinese Xueying Zhu (57.200) davanti all’indipendente Anzhela Bladiceva (57.200) e alla connazionale Qianqi Lin (56.980).