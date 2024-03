Tirreno-Adriatico 2024: tutti gli italiani in gara. Lunga lista di azzurri, spiccano Ganna, Milan, Bagioli, Tiberi e Piganzoli

Torna la Corsa dei Due Mari. La Tirreno-Adriatico è uno dei più grandi appuntamenti ciclistici sul suolo italiano, che prenderà il via da Lido di Camaiore. Tanti nomi pronti a vestire i panni dei protagonisti, uno tra tutti Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike); ma chi aranno gli italiani che proveranno a proporsi da protagonisti?

Per la prima tappa il nome è quello di Filippo Ganna. L’alfiere della Ineos-Grenadiers è ancora a secco di successi e vuole prepararsi in maniera migliore per la Milano-Sanremo imminente, ma vestire anche la maglia di leader alla Tirreno è comunque fonte di soddisfazione. Con lui anche Lorenzo Milesi (Movistar), campione mondiale under 23 della specialità.

Per le volate il principe è Jonathan Milan: con un anno di esperienza in più, lo sprinter della Lidl-Trek cercherà di proporsi definitivamente tra i migliori al mondo. Con lui sgomiterà tra gli altri anche Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling), che finora ha solo accarezzato il primo successo con la nuova maglia. Per le frazioni più mosse, si torna in casa Lidl-Trek con Andrea Bagioli, che probabilmente cercherà in primis di affinare la gamba in vista delle classiche.

Per la classifica generale le armi sono un po’ di meno. Il giovane Davide Piganzoli (Polti Kometa) vuole ergersi a protagonista dopo la buona prova alla Volta a la Comunitat Valenciana ed il successo al Tour of Antalya, ma sarà probabilmente chiamato a prendersi responsabilità anche Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), che di talento ne ha sempre avuto. Questa la lista degli italiani in gara alla Tirreno-Adriatico.

TIRRENO-ADRIATICO 2024, GLI ITALIANI IN GARA

ALPECIN-DECEUNINCK

Nicola Conci

Luca Vergallito

ARKEA-B&B HOTELS

Vincenzo Albanese

ASTANA QAZAQSTAN

Gianmarco Garofoli

Simone Velasco

BAHRAIN-VICTORIOUS

Antonio Tiberi

BORA-HANSGROHE

Giovanni Aleotti

COFIDIS

Stefano Oldani

DECATHLON AG2R LA MONDIALE

Andrea Vendrame

EF EDUCATION-EASYPOST

Alberto Bettiol

GROUPAMA-FDJ

Lorenzo Germani

INEOS-GRENADIERS

Filippo Ganna

Salvatore Puccio

INTERMARCHÈ-WANTY

Lorenzo Rota

LIDL-TREK

Andrea Bagioli

Simone Consonni

Jonathan Milan

MOVISTAR

Davide Cimolai

Davide Formolo

Lorenzo Milesi

JAYCO-ALULA

Alessandro De Marchi

Filippo Zana

UAE TEAM EMIRATES

Alessandro Covi

POLTI-KOMETA

Davide Piganzoli

Q36.5

Gianluca Brambilla

Walter Calzoni

Alessandro Fancellu

Matteo Moschetti

TEAM CORRATEC-VINI FANTINI

Niccolò Bonifazio

Valerio Conti

Kristian Sbaragli

TUDOR PRO CYCLING

Alberto Dainese

Matteo Trentin