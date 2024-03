Tirreno Adriatico 2024, Juan Ayuso: “Penso di aver vinto la crono nella prima parte”

Juan Ayuso comincia con il piede giusto la sua Tirreno-Adriatico: lo spagnolo vince la cronometro inaugurale a Lido di Camaiore beffando Filippo Ganna per appena un secondo. È lui quindi la prima maglia azzurra, in una giornata non brillantissima per Jonas Vingegaard, che chiude nono.

Queste le parole dello spagnolo per analizzare questa giornata: “Questa è una splendida vittoria e una grande soddisfazione che mi dà motivazione e stimolo anche per le prossime tappe. La concorrenza era alta, gli avversari erano forti e io ho avuto la meglio, è una bella gioia”.

“Non sapevo all’inizio se avessi potuto o meno vincere questa cronometro, ho cercato di dare tutto nel primo tratto e poi sapevo di dover mantenere quel vantaggio da Viareggio al rientro, ma credo di averla vinta soprattutto nella prima parte. Daremo il massimo per mantenere questa maglia e cercheremo di proteggere il vantaggio degli avversari. Importante comunque essere partiti così bene“.