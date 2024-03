Tennis, Carlos Alcaraz batte Rafa Nadal nell’esibizione a Las Vegas al super tie-break del terzo set

Un grande spettacolo a Las Vegas. Rafa Nadal e Carlos Alcaraz si sono cimentati in un match di esibizione sul veloce indoor della città che non dorme mai e lo show è stato gradevole per le tante star di Hollywood presenti e anche per chi era davanti ai microfoni a commentare, come Jim Courier, Andy Roddick e il mai dimenticato “Kid di Las Vegas”, Andre Agassi.

Si è imposto Alcaraz al super tie-break del terzo set, sullo score di 3-6 6-4 14-12. Un match nel quale si è visto un Nadal pimpante, specialmente nel primo parziale, mentre dal secondo in avanti il livello di Carlitos è salito, confortato dalle sue condizioni fisiche e ricordando quanto accaduto a Rio de Janeiro. Entrambi dunque hanno motivi per cui essere ottimisti in vista del Masters 1000 di Indian Wells, che inizierà il 6 marzo e il cui sorteggio è previsto alle 00.00 italiane di martedì 5.

Nel primo set l’avvio di Rafa è sorprendente. Il fuoriclasse maiorchino adotta una strategia aggressiva, togliendo il tempo al suo più giovane avversario e conquistando il break nel secondo game. Uno strappo decisivo ai fini del parziale, tenuto conto dell’ottimo rendimento di Nadal alla battuta (nessuna palla break concessa). Sullo score di 6-3 la prima frazione va in archivio.

Nel secondo set il rendimento dell’allievo di Juan Carlos Ferrero sale. Pungolato da Rafa, il funambolo di Murcia inizia a martellare con il dritto, venendo molto più a rete. Ne conseguono il break del secondo game e ben quattro chance per bissare nel sesto. Con grande tenacia, il campione di Manacor si salva ed è lui a sorprendere Alcaraz nel nono gioco, conquistando il contro-break. Il n.2 del mondo, però, non ci sta e con grande profondità nei suoi colpi strappa nuovamente il servizio a Nadal, trascinando la sfida al super tie-break.

Nel terzo set è un autentico show-time e in un estenuante braccio di ferro, in cui i sorrisi non mancano da una parte e dall’altra, arriva la vittoria del più giovane dei due sul punteggio di 14-12.