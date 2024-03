Taekwondo, Vito Dell’Aquila e Simone Alessio in trionfo al Belgian Open! 4 vittorie e 6 podi azzurri a Lommel

Dopo la grande soddisfazione per l’exploit di Ilenia Matonti al Preolimpico di Sofia, arrivano ancora dei buoni segnali per la Nazionale italiana di taekwondo verso i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e non solo. Quest’oggi è andato in scena il Belgian Open, evento di classificazione G2, in cui la squadra azzurra ha ben figurato collezionando ben 4 vittorie e 6 podi.

Spiccano in particolare i risultati ottenuti da Vito Dell’Aquila e Simone Alessio, che hanno cominciato con il piede giusto la stagione olimpica imponendosi a Lommel rispettivamente nei -58 kg e -80 kg. Le due stelle del movimento tricolore hanno dominato la scena in terra belga, confermando la loro candidatura per le medaglie in vista della rassegna a cinque cerchi.

Notizie incoraggianti anche per altri atleti italiani, che non si sono qualificati per le Olimpiadi parigine ma potranno riprovarci nel prossimo ciclo olimpico di Los Angeles 2028. Da segnalare infatti le affermazioni di Andrea Conti nei -54 kg ed Elisa Bertagnin nei -46 kg (categorie di peso non olimpiche), oltre ai terzi posti di Anna Cuorvo nei -57 kg e Angelo Mangione nei -74 kg.