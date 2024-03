Taekwondo, non solo Dell’Aquila, Alessio e la rivelazione Ilenia Matonti: tanti giovani in rampa di lancio per Los Angeles 2028

Il taekwondo italiano si presenterà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con due stelle assolute del calibro di Vito Dell’Aquila (58 kg) e Simone Alessio (80 kg) oltre alla rivelazione Ilenia Matonti (49 kg), capace di ottenere a sorpresa la qualificazione al Preolimpico europeo di Sofia. Alle spalle di questi atleti c’è però un movimento in grande crescita, con tanti giovani in rampa di lancio verso il quadriennio di Los Angeles 2028.

L’elite globale per il momento è ancora abbastanza distante e non sarà facile qualificarsi direttamente alle Olimpiadi tramite ranking (se il regolamento verrà confermato), ma c’è tutto il tempo per provare a colmare il gap e risalire progressivamente le graduatorie internazionali anche a livello senior. Dennis Baretta, classe 2004, ad oggi probabilmente è il più pronto per competere ai massimi livelli nella categoria -68 kg, avendo già dimostrato di poter salire sul podio nei Grand Prix ancor prima di compiere vent’anni.

Qualcosa si muove anche nei pesi massimi con il 2005 Mattia Molin, quinto nell’ultima edizione degli European Games, mentre tra i pesi leggeri i nomi più interessanti in prospettiva sono Andrea Conti, Matias Lomartire e Teodoro Del Vecchio. Da monitorare anche il percorso di un potenziale crack come Angelo Mangione (classe 2007), laureatosi campione del mondo juniores due anni fa e terzo classificato recentemente in un G2.

C’è fermento anche nel settore femminile, che può contare su un folto gruppo di giovani emergenti soprattutto nelle categorie leggere. Tra rassegne juniores e tornei senior, hanno già raccolto buoni risultati Sofia Zampetti, Virginia Maestro, Martina Corelli (classe 2000, quindi un po’ più esperta delle altre) e la 2005 Elisa Bertagnin, protagonista di un ottimo avvio di stagione nei G1 e G2. Fari puntati anche nei -57 kg su Giada Al Halwani e Anna Cuorvo, mentre nelle categorie più pesanti sta provando a farsi largo Alessandra Ilic.