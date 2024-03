Tabellone WTA Bogotá 2024: Sara Errani e Lucrezia Stefanini nell’altura colombiana

Tra i tornei più particolari del circuito WTA c’è quello di Bogotá, in Colombia. La ragione risiede nell’altezza sul livello del mare della capitale colombiana: si è infatti a quota 2600 metri, con tutte le inevitabili problematiche che si legano a come viaggia la palla e quant’altro. La beniamina di casa Fabiola Zuluaga qui trovò sempre parecchio buon gioco per assommare quattro vittorie, di cui tre consecutive tra il 2002 e il 2004; successi in casa Italia per Flavia Pennetta nel 2005, Roberta Vinci nel 2007 e Francesca Schiavone nel 2017.

Il tabellone, stavolta, di azzurre al via ne presenta due. Sara Errani, finora protagonista di un buon anno soprattutto in doppio, qui può sfruttare molto delle proprie caratteristiche. Si parte dall’ucraina Yuliia Starodubtseva, ex Old Dominion University (Norfolk, Virginia), da cui fu sconfitta nel 2023 a Colina. Il percorso le potrebbe portare in dote Sara Sorribes Tormo, e con la spagnola ha sempre vinto (6-0 i precedenti). In attesa può esserci l’argentina Nadia Podoroska, in cerca di nuovi stimoli.

Sempre nella parte bassa del tabellone si trova Lucrezia Stefanini, che attende una giocatrice proveniente dalle qualificazioni (dov’è ancora impegnata Nuria Brancaccio). In caso di superamento del primo turno le toccherebbe la vincitrice del 2021, la colombiana Camila Osorio, che però da tempo è lontana dai propri picchi. Il quarto in questione è controllato dalla numero 2 del seeding, la tedesca Tatjana Maria.

Alcuni scontri non mancano certo di essere interessanti: non fortunata, per essere testa di serie numero 1, la ceca Marie Bouzkova. Prima le tocca la canadese Rebecca Marino, poi la slovena Tamara Zidansek che nel suo passato ha anche una semifinale al Roland Garros.

TABELLONE WTA 250 BOGOTÁ 2024

Bouzkova (CZE) [1]-Marino (CAN)

Zidansek (SLO)-Baptiste (USA)

Monroy (COL) [WC]-Jones (GBR)

Qualificata-Siegemund (GER) [7]

Bucsa (ESP) [4]-Qualificata

Niemeier (GER)-Qualificata

Zarazua (MEX)-Higuita (COL) [WC]

Mediorreal (COL) [WC]-Rakhimova [8]

Podoroska (ARG) [5]-Pigossi (BRA)

Qualificata-Bara (ROU)

Starodubtseva (UKR)-Errani (ITA)

Timofeeva-Sorribes Tormo (ESP) [3]

Osorio (COL) [6]-Qualificata

Stefanini (ITA)-Qualificata

Arango (COL)-Riera (ARG)

Bondar (HUN)-Maria (GER) [2]