Quanti soldi può guadagnare Sinner stasera vincendo la finale a Miami

In vista del traguardo. La volata per l’El Dorado è stata lanciata e Jannik Sinner punta a prendersi il bottino. L’altoatesino è nella Finale del Masters1000 di Miami per la terza volta in carriera e farà di tutto per non lasciarsi scappare quest’opportunità, come invece è accaduto nel 2021 e nel 2023. Jannik ci arriva forte dei riscontri del 2024: le vittorie negli Australian Open e nell’ATP500 di Rotterdam, conquistando il successo in 21 partite delle 22 disputate.

Dall’altra parte del campo però ci sarà un Grigor Dimitrov strepitoso, capace di esprimere un tennis d’altissimo profilo. Una versione del bulgaro notevolissima, tale da consentirgli il ritorno in top-10 da domani nella classifica mondiale, a distanza di oltre cinque anni dall’ultima volta.

Sinner, da par suo, ha voglia di conquistare il titolo in Florida, assicurandosi anche la posizione n.2 ATP, visto quanto fatto proprio da Dimitrov nei quarti di finale a Miami, ovvero l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz. Considerando i guadagni, Jannik si è messo in tasca con la qualificazione alla Finale 585.000 dollari e se dovesse imporsi si porterebbe a casa 1,1 milioni di dollari. Una motivazione in più per dare il 101%.

MONTEPREMI MASTERS 1000 MIAMI

Vincitore: 1,1 milioni di dollari.

Finalista perdente: 585.000 dollari.