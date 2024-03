Strade Bianche 2024: tutti gli italiani in gara. Formolo e Bettiol capitani, da seguire Bagioli e Rota

Si avvicina la prima grande classica che vede diversi big al via: si tratta della Strade Bianche sulle strade del Chianti, in Toscana, quest’anno allungata a 215 km e che ogni anno di più ha le sembianze di una sesta Classica Monumento. Denominata anche “la Classica del Nord più al sud”, quest’anno questa corsa giunge alla 18a edizione e per trovare l’unica vittoria italiana bisogna risalire al 2013, quando si impose Moreno Moser.

Quest’anno saranno addirittura 37 gli italiani in partenza in questa corsa, ma non sarà semplice provare ad imporsi. Da seguire sarà la prova di Davide Formolo, che essendo passato alla Movistar, avrà finalmente il ruolo da capitano. Praticamente sempre gregario nella super squadra della UAE Team Emirates, quest’anno potrà avere maggiore libertà e cercherà di mettersi in luce fin da subito.

Due corridori che sono molto adatti a questo tipo di percorso sono Alberto Bettiol e Andrea Bagioli. Il toscano conosce benissimo questo percorso e queste strade e ha già dimostrato al Giro delle Fiandre 2019 di poter avere degli acuti anche in corse di tale importanza, trovando il tempismo giusto per il colpo di mano quando in condizione e potrebbe ancora una volta sorprendere. Per Bagioli un discorso simile a quello di Formolo: quest’anno è passato alla Lidl-Trek e ha concluso l’esperienza alla Soudal Quick-Step con un gran secondo posto al Lombardia. Quest’anno le classiche per il talentuoso corridore di Sondrio saranno un banco di prova.

Al via ci sarà anche il campione italiano Simone Velasco, che non ha corso male al Laigueglia, ma non è riuscito ad entrare nella fuga che ha deciso la corsa. Lorenzo Rota era partito da lontano proprio al Laigueglia ed è un corridore che ha mostrato le sue qualità su percorsi ondulati. Presenti anche Filippo Zana, Andrea Vendrame e Vincenzo Albanese, che se riusciranno a tenere nei tratti più duri, possono dire la loro per un piazzamento di prestigio.

TUTTI GLI ITALIANI AL VIA DELLA STRADE BIANCHE 2024

1 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 21y + 122d

2 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team 21y + 148d

3 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 21y + 318d

4 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 21y + 365d

5 DE CASSAN Davide Team Polti Kometa 22y + 58d

6 CALZONI Walter Q36.5 Pro Cycling Team 22y + 207d

7 BURATTI Nicolò Bahrain – Victorious 22y + 239d

8 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 22y + 316d

9 BARONCINI Filippo UAE Team Emirates 23y + 188d

10 FANCELLU Alessandro Q36.5 Pro Cycling Team 23y + 312d

11 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 24y + 0d

12 COLLEONI Kevin Intermarché – Wanty 24y + 112d

13 ALEOTTI Giovanni BORA – hansgrohe 24y + 282d

14 QUARTUCCI Lorenzo Team Corratec – Vini Fantini 24y + 332d

15 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 24y + 345d

16 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 24y + 350d

17 PIETROBON Andrea Team Polti Kometa 24y + 357d

18 GAZZOLI Michele Astana Qazaqstan Team 24y + 364d

19 CONCA Filippo Q36.5 Pro Cycling Team 25y + 162d

20 BALDACCINI Davide Team Corratec – Vini Fantini 25y + 285d

21 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck 27y + 56d

22 ALBANESE Vincenzo Arkéa – B&B Hotels 27y + 110d

23 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 28y + 91d

24 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty 28y + 284d

25 VENDRAME Andrea Decathlon AG2R La Mondiale Team 29y + 226d

26 BETTIOL Alberto EF Education – EasyPost 30y + 125d

27 BONIFAZIO Niccolò Team Corratec – Vini Fantini 30y + 125d

28 MOSCA Jacopo Lidl – Trek 30y + 186d

29 PETILLI Simone Intermarché – Wanty 30y + 303d

30 CONTI Valerio Team Corratec – Vini Fantini 30y + 338d

31 FORMOLO Davide Movistar Team 31y + 128d

32 SBARAGLI Kristian Team Corratec – Vini Fantini 33y + 299d

33 FELLINE Fabio Lidl – Trek 33y + 339d

34 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers 34y + 184d

35 PASQUALON Andrea Bahrain – Victorious 36y + 60d

36 BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 36y + 193d

37 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 37y + 288d