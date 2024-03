Strade Bianche 2024: la startlist e chi parteciperà. Tutti contro Tadej Pogacar

Primo appuntamento importantissimo della stagione: in Toscana ecco che arriva il giorno delle Strade Bianche. È il momento attesissimo del debutto in questo 2024 per Tadej Pogacar che da queste parti ha già fatto vedere di saper vincere, anche in grande stile: sarà il favoritissimo di giornata.

Occhio al campione uscente Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers), ma anche ad altri nomi di lusso come Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) o lo sloveno Matej Mohorič (Bahrain – Victorious). In casa Italia speranze affidate ad Andrea Bagioli (Lidl – Trek) e Simone Velasco (Astana Qazaqstan Team).

Andiamo a scoprire la startlist ufficiale con tutti i partecipanti.

STARTLIST STRADE BIANCHE 2024

INEOS GRENADIERS ✓

1 PIDCOCK Thomas

2 ARENSMAN Thymen

3 HEIDUK Kim Alexander

4 KWIATKOWSKI Michal

5 PUCCIO Salvatore

6 SHEFFIELD Magnus

7 THOMAS Geraint

ALPECIN-DECEUNINCK ✓

11 HERMANS Quinten

12 CONCI Nicola

13 GOGL Michael

14 HOLLMANN Juri

15 RIESEBEEK Oscar

16 VAN DEN BOSSCHE Fabio

17 VERMEERSCH Gianni

ARKEA-B&B HOTELS ✓

21 ALBANESE Vincenzo

22 DELAPLACE Anthony

23 GUGLIELMI Simon

24 LEDANOIS Kevin

25 RODRIGUEZ Cristian

26 VAUQUELIN Kévin

27 VENTURINI Clement

ASTANA QAZAQSTAN TEAM ✓

31 VELASCO Simone

32 FEDOROV Yevgeniy

33 GAROFOLI Gianmarco

34 GAZZOLI Michele

35 BRUSSENSKIY Gleb

36 LÓPEZ Harold Martín

37 SCHELLING Ide

BORA – HANSGROHE ✓

41 HIGUITA GARCIA Sergio Andres

42 ALEOTTI Giovanni

43 BENEDETTI Cesare

44 GAMPER Patrick

45 KÄMNA Lennard

46 KOCH Jonas

47 MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe

COFIDIS ✓

51 MARTIN GUYONNET Guillaume

52 CHAMPION Thomas

53 FINE Eddy

54 LASTRA Jonathan

55 GESCHKE Simon

56 MARIAULT Axel

57 ZINGLE Axel

CORRATEC-VINI FANTINI

61 CONTI Valerio

62 BALDACCINI Davide

63 BONIFAZIO Niccolò

64 PONOMAR Andrii

65 QUARTUCCI Lorenzo

66 SBARAGLI Kristian

67 STEWART Mark

DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM ✓

71 COSNEFROY Benoit

72 HÄNNINEN Jaakko

73 LABROSSE Jordan

74 LAPEIRA Paul

75 TRONCHON Bastien

76 VENDRAME Andrea

77 PETERS Nans

EF EDUCATION – EASYPOST ✓

81 CARAPAZ Richard

82 BETTIOL Alberto

83 DE BOD Stefan

84 HEALY Ben

85 HONORÉ Frølich Mikkel

86 POWLESS Neilson

87 SHAW James

GROUPAMA-FDJ ✓

91 MADOUAS Valentin

92 ASKEY Lewis

93 GERMANI Lorenzo

94 GREGOIRE Romain

95 LE GAC Olivier

96 LIENHARD Fabian

97 MARTINEZ Lenny

INTERMARCHÉ – WANTY ✓

101 ROTA Lorenzo

102 BUSATTO Francesco

103 COLLEONI Kevin

104 PAQUOT Tom

105 PETILLI Simone

106 SMITH Dion Allan

107 TAARAMÄE Rein

ISRAEL – PREMIER TECH ✓

111 WILLIAMS Stephen

112 CLARKE Simon

113 FRIGO Marco

114 NEILANDS Krists

115 RAISBERG Nadav

116 SHEEHAN Riley

117 TEUNS Dylan

LIDL-TREK ✓

121 BAGIOLI Andrea

122 FELLINE Fabio

123 MOSCA Jacopo

124 SIMMONS Quinn

125 SKUJINS Toms

126 THEUNS Edward

127 VACEK Mathias

LOTTO DSTNY ✓

131 VAN GILS Maxim

132 BERCKMOES Jenno

133 CURRIE Logan

134 ADAMIETZ Johannes

135 LIVYNS Arjen

136 VAN EETVELT Lennert

137 MONIQUET Sylvain

MOVISTAR TEAM ✓

141 FORMOLO Davide

142 CANAL BLANCO Carlos

143 GARCIA CORTINA Ivan

144 OLIVEIRA Nelson

145 RANGEL COSTA Vinicius

146 SAMITIER SAMITIER Sergio

147 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo

Q36.5 PRO CYCLING TEAM ✓

151 BRAMBILLA Gianluca

152 CALZONI Walter

153 CONCA Filippo

154 DE LA CRUZ MELGAREJO David

155 DONOVAN Mark

156 FANCELLU Alessandro

157 WHELAN James

SOUDAL QUICK-STEP ✓

161 ALAPHILIPPE Julian

162 ASGREEN Kasper

163 ČERNÝ Josef

164 HUBY Antoine

165 MAGNIER Paul

166 SERRY Pieter

167 VANSEVENANT Mauri

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL ✓

171 BARDET Romain

172 BARGUIL Warren

173 BEVIN Patrick

174 FLYNN Sean

175 HAMILTON Christopher

176 VAN DEN BROEK Frank

177 VERMAERKE Kevin

TEAM JAYCO ALULA ✓

181 ZANA Filippo

182 CRADDOCK G Lawson

183 DE MARCHI Alessandro

184 DE PRETTO Davide

185 ENGELHARDT Felix

186 JUUL-JENSEN Chris

187 PORTER Rudy

TEAM POLTI KOMETA ✓

191 DE CASSAN Davide

192 FETTER Erik

193 GOMEZ BECERRA German Dario

194 MUÑOZ LLANA Francisco

195 PIETROBON Andrea

196 MARTIN Alex

197 SEVILLA LOPEZ Diego Pablo

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

201 LAPORTE Christophe

202 KUSS Sepp

203 LEMMEN Bart

204 TULETT Ben

205 VADER Milan

206 VALTER Attila

207 VERMOTE Julien

TUDOR PRO CYCLING TEAM

211 BRUN Nils

212 ERIKSSON Lucas

213 KAMP Alexander

214 REICHENBACH Sébastien

215 THALMANN Roland

216 WILKSCH Hannes

217 WIRTGEN Luc

UAE TEAM EMIRATES ✓

221 POGAČAR Tadej

222 DEL TORO Isaac

223 BARONCINI Filippo

224 CHRISTEN Jan

225 HIRSCHI Marc

226 NOVAK Domen

227 WELLENS Tim

UNO-X MOBILITY

231 NIELSEN Magnus Cort

232 ABRAHAMSEN Jonas

233 BUGGE Urianstad Martin Urianstad

234 EIKING Odd Christian

235 HOELGAARD Markus

236 HVIDEBERG Jonas Iversby

237 JOHANNESSEN Anders Halland

BAHRAIN VICTORIOUS ✓

241 MOHORIC Matej

242 BURATTI Nicolò

243 GOVEKAR Matevž

244 MIHOLJEVIĆ Fran

245 PASQUALON Andrea

246 TRÆEN Torstein

247 ZAMBANINI Edoardo