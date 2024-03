Sport in tv oggi (sabato 30 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 30 marzo ci aspetta una giornata ricca di sport. Vigilia di Pasqua con i Mondiali di Cross per gli appassionati di atletica, la finale del WTA 1000 di Miami per gli amanti del tennis, la Volta NXT Classic e il GP Miguel Indurain per scaldare il mondo del ciclismo in vista del Giro delle Fiandre di domani. Incominciano i Mondiali di curling maschile.

Abbuffata di calcio italiano (Serie A e Serie C) e internazionale, da non perdere i playoff di volley maschile, i campionati nazionali di basket e pallanuoto, il Sei Nazioni di rugby femminile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 30 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 30 marzo

03.00 GOLF (DP World Tour) – Hero Indian Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 09.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.00)

06.00 RALLY – Rally del Kenya, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle ore 07.00 alle ore 08.00; diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 13.30 alle ore 14.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 07.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.30 alle ore 14.30; diretta streaming su Rally Tv)

07.00 FORMULA E – GP Giappone, gara-1 (diretta tv su Italia 1, Eurosport 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Spain Masters (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 ATLETICA (Mondiali cross) – Gara under 20 maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

11.35 ATLETICA (Mondiali cross) – Gara under 20 femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

12.05 CICLISMO – Volta NXT Classic (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 15.00)

12.10 CICLISMO – GP Miguel Indurain (diretta tv su RaiSportHD e Eurosport 1 dalle ore 15.30; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.30)

12.15 ATLETICA (Mondiali cross) – Staffetta mista (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

12.30 CALCIO (Serie A) – Napoli-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule retrocessione) – Napoli-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

12.45 ATLETICA (Mondiali cross) – Gara seniores femminile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

13.30 ATLETICA (Mondiali cross) – Gara seniores maschile (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Newcastle-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.30 TENNIS – Challenger Napoli, semifinali (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, Tennis Tv). Passaro–Nardi (secondo match dalle ore 13.30 e non prima delle ore 15.00)

14.00 CURLING (Mondiali maschili) – Prima giornata: Scozia-Corea del Sud, Repubblica Ceca-Canada, Svezia-Olanda, Svizzera-USA (diretta streaming su The Curling Channel)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Trento (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Olbia-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Casertana-Taranto (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Monopoli-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Benevento (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Connacht (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Frosinone (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Monza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule Scudetto) – Juventus-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, round scudetto) – Telimar-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 JUDO – Grand Slam ad Antalya, Final Block (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Judo Tv)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Houston Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 18.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 18.00)

15.15 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Scozia-Francia (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Quarti di finale, gara-1: Vallefoglia-Scandicci (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, VBTV)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Hoffenheim, (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite partite: Werder Brema-Wolfsburg, Eintracht Francoforte-Union Berlino, Borussia Moenchengladbach-Friburgo, Lipsia-Mainz (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Luton Town (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Quattro partite: Bournemouth-Everton, Chelsea-Burnley, Nottingham-Crystal Palace, Sheffield United-Fulham (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Brixia (diretta streaming su LBF)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1, round scudetto) – Trieste-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Mantova-Pesaro, Roma-Treviso (diretta streaming su Futsal Tv)

16.05 RUGBY (Premiership inglese) – Harlequins-Bath (diretta streaming su Mola Tv)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Almeria-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Triestina (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Novara-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Ancona-SPAL (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Cesena-Pescara (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Juve Stabia-Messina (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – NEC-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Metz-Monaco (non è prevista diretta tv/ streaming)

17.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Pesaro (diretta streaming su DAZN)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1, round retrocessione) – Camogli-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1, round retrocessione) – Distretti Ecologici Roma-Roma (diretta streaming su Waterpolo Channel)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Verona-Catania (diretta streaming su Futsal Tv)

17.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Florida Panthers-Detroit Red Wings (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 RUGBY FEMMINILE (Sei Nazioni) – Inghilterra-Galles (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lazio-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A, Poule retrocessione) – Como-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Cremona (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1, round retrocessione) – Salerno-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Pomezia (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Borussia Dortmund (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Wolverhampton (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Maiorca (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Giana Erminio-Fiorenzuola (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Mantova-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Renate (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Foggia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Crotone (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CURLING (Mondiali maschili) – Seconda giornata: Nuova Zelanda-Norvegia, Scozia-USA, Giappone-Italia, Germania-Canada (diretta streaming su The Curling Channel)

19.00 BASKET (Serie A) – Napoli-Venezia (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Schio-Ragusa (diretta streaming su LBF)

19.30 BASKET (Serie A) – Trento-Scafati (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Virtus Bologna (diretta streaming su LBF)

20.00 PADEL – Premier Padel Major a Puerto Cabello (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 TENNIS – WTA 1000 Miami, finale: Rybakina-Collins (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.00 BASKET (Serie A) – Brindisi-Sassari (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Milano (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Campobasso-Battipaglia, Oxygen Roma-San Martino, San Giovanni-Faenza (diretta streaming su LBF)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1, playoff scudetto) – Chieri-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.45 CALCIO (Serie A) – Fiorentina-Milan (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Alessandria-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pro Sesto-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pineto-Recanatese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Audace Cerignola-Turris (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Avellino-Picerno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Brindisi-Virtus Francavilla (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brentford-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Reims (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Barcellona-Las Palmas (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-Vitesse (diretta streaming su Mola Tv)

21.00 BASKET (Serie A) – Varese-Brescia (diretta tv su DMAX; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, dmax.it, DAZN)

22.00 BASKET (NBA) – New Orleans Pelicans-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.30 SURF (World League Championship Tour) – Bells Beach (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:30 TennisMania Speciale Miami Open con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

16:00 Talk2u con Angelica Sisera: Cantautrice/Regista. Conduce: Simona Bastiani su sport2u.tv

18:00 Monitor: diario settimanale e focus a cura di Sabrina Sgalaberna con Giammaria Manghi: capo della segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna. su sport2u.tv

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GIAPPONE DEI MONDIALI DI CURLING DALLE ORE 19.00