Sinner-Medvedev, orario semifinale ATP Miami 2024: dove vederla in tv e streaming

Domani, venerdì 29 marzo (non prima delle 20.00 italiane), Jannik Sinner e Daniil Medvedev si affronteranno nella prima delle due semifinali del Masters1000 di Miami. Sul cemento outdoor della Florida il n.3 e il n.4 ATP si contenderanno un posto per la Finale, in programma domenica 31 marzo. Sinner ha raggiunto per la terza volta in carriera il penultimo atto di questo torneo, ricordando il 2021 e il 2023. In entrambi i casi, il nostro portacolori si spinse fino alla sfida finale.

L’altoatesino si è meritato l’approdo a questa sfida grazie alle vittorie contro Andrea Vavassori, l’olandese Tallon Griekspoor, l’australiano Christopher O’Connell e il ceco Tomas Machac. Un percorso nel quale Jannik ha disperso solo un set, nel confronto con il neerlandese, mettendo in evidenza una condizione non eccelsa e paragonabile a quella di altre circostanze.

La sfida contro Medvedev, di conseguenza, si presenta molto complicata. Il russo ha vinto l’ultima edizione, battendo proprio Sinner un anno fa. Tuttavia, quella è stata l’ultima affermazione del moscovita contro l’italiano. Negli altri quattro incroci, infatti, ha sempre vinto il 22enne pusterese. L’ultimo di questi è stato l’incontro a Melbourne degli Australian Open che ha sorriso al nostro portacolori, aggiudicandosi il primo Slam della carriera.

La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev del Masters1000 di Miami, in programma non prima delle 20.00 italiane, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-MEDVEDEV SEMIFINALE ATP MIAMI 2024

Venerdì 29 marzo

HARD ROCK STADIUM – Inizio dalle 18.00 italiane

A. Muhammad/A.Parks vs G. Dabrowski/E.Routliffe (2)

Non prima delle 20.00 italiane

D. Medvedev vs J. Sinner (2)

Non prima delle 00.00 italiane di sabato 30 marzo

C. Alcaraz (1) o G. Dimitrov (11) vs A. Zverev (2)

S. Kenin/B. Mattek-Sands vs S. Errani/J. Paolini

