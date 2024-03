Sei Nazioni 2024, l’Irlanda piega la Scozia per 17-13 e conquista il Torneo

Sarebbero bastati entrambi i punti di bonus o, in alternativa, un pareggio, invece l’Irlanda batte la Scozia per 17-13 e conquista il Sei Nazioni 2024 di rugby: gli irlandesi chiudono a quota 20 punti e sono irraggiungibili per Inghilterra e Francia, impegnate nel match delle 21.00, che metterà in palio il secondo posto nella manifestazione, mentre la Scozia chiude a quota 12 e può sperare ancora nel terzo posto finale.

A Dublino l’Irlanda passa in svantaggio dopo 8′ col piazzato di Russell che vale lo 0-3, ma già al 13′ ribalta la contesa con la meta di Sheehan trasformata da Crowley che porta lo score sul 7-3. Al 18′ ancora Russell dalla piazzola riporta la Scozia in scia, sul 7-6. Al 35′ Crowley non centra i pali dalla piazzola e così si va al riposo col punteggio fermo sul 7-6.

Nella ripresa allunga l’Irlanda grazie al piazzato di Crowley, che al 43′ firma il 10-6, poi la Scozia resta per 10′ in 14 contro 15 per il giallo rifilato ad Ashman al 63′. I padroni di casa capitalizzano immediatamente la situazione e vanno oltre distanza di break con la marcatura di Porter al 64′, convertita da Crowley per il 17-6.

Al 75′ sono i padroni di casa a restare in inferiorità numerica fino a fine incontro per il giallo ricevuto da Byrne, e la Scozia accorcia al 76′ con la meta di Jones trasformata da Russell per il 17-13. Nel finale l’Irlanda regge l’onda d’urto dell’ultimo disperato assalto scozzese e vince il Sei Nazioni 2024 di rugby grazie al successo per 17-13: può partire la festa all’Aviva Stadium.