Sci di fondo, Krista Parmakoski “propheta in patria”! Sua la 20 km tc di Lahti, 20ma Caterina Ganz

Krista Parmakoski vince sulle nevi di casa: la finlandese porta a casa la 20 km femminile in tecnica classica con partenze ad intervalli valida per la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo in corso a Lahti, in Finlandia, al termine di un duello rusticano a distanza con la tedesca Victoria Carl, seconda. Completa il podio l’altra finlandese Kerttu Niskanen, mentre l’unica azzurra al via, Caterina Ganz, si classifica 20ma.

La finlandese Krista Parmakoski si impone in 52’08″0, beffando per 1″9 la tedesca Victoria Carl, seconda, mentre sale sul gradino più basso del podio l’altra padrona di casa finlandese Kerttu Niskanen, terza a 9″9. Quarta piazza per la svedese Jonna Sundling a 20″3, mentre l’altra finlandese Johanna Matintalo è quinta a 30″0. L’altra svedese Frida Karlsson è sesta a 54″3, mentre l’austriaca Teresa Stadlober chiude settima a 59″2.

Si sale ben oltre il minuto di ritardo con l’ottava piazza della norvegese Heidi Weng, staccata di 1’27″4, mentre è nona la statunitense Rosie Brennan a 1’34″8, infine termina decima la svedese Ebba Andersson a 1’56″9. Oltre i 2′ di distacco per tutte le altre atlete, con il ritardo che sale oltre i 3′ con il 20° posto dell’unica azzurra in gara, Caterina Ganz, la quale paga al traguardo 3’06″2, riuscendo però a precedere la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la statunitense Jessie Diggins, 21ma a 3’07″8.