Sci alpino, Odermatt vuole anche le coppe della velocità. Gli azzurri per chiudere al meglio un’ottima stagione

Dopo aver mancato la stagione perfetta in gigante, Marco Odermatt prova a scacciare via le delusione, gettandosi con il pensiero nell’ultima settimana della Coppa del Mondo. Il campione svizzero è proiettato alla conquista di altre due sfere di cristallo, visto che è in testa alla classifica sia di discesa sia di superG.

Un doppio trionfo che potrebbe arrivare anche senza gareggiare, visto che le condizioni del meteo non sono certamente favorevoli, con la pioggia ben presente a Saalbach in quest giorni e con un manto nevoso davvero ai limiti.

In ogni caso le gare sono al momento assolutamente confermate, con il superG nella giornata di venerdì e la discesa domenica come ultimo appuntamento dell’anno. Odermatt parte con i favori del pronostico e cercherà il trionfo in entrambi gli eventi, ma soprattutto deve difendere il buon vantaggio che ha sui principali rivali, l’austriaco Vincent Kriechmayr e il francese Cyprien Sarrazin.

Per quanto riguarda la sfida nella coppa di superG, Odermatt sembra essere veramente al sicuro, visto che comanda con 450 punti contro i 369 di Kriechmayr. Diverso il discorso per quanto riguarda la sfida in discesa, con lo svizzero che ha solo 42 punti di vantaggio su Sarrazin. Il francese ha saltato gli ultimi appuntamenti per uno stiramento al polpaccio a Kvitfjell, ma ha recuperato e sarà in gara a Saalbach.

Della partita, non per la coppa, ma per la vittoria o il podio di gara ci sono certamente gli azzurri. Una stagione davvero ottima quella della squadra della velocità maschile, che meriterebbe la miglior conclusione possibile. Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder e Guglielmo Bosca hanno assolutamente le carte per provarci e regalarsi un’ultima soddisfazione stagionale.