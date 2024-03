Sci alpino, Ilaria Ghisalberti è 5a nel gigante di Aal di Coppa Europa, successo per Karen Clement

La francese Karen Clement ha fatto suo il secondo gigante di Aal (Norvegia), valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. Dopo la vittoria di Ilaria Ghisalberti di ieri, la transalpina ha compiuto una bella rimonta, vincendo con il tempo complessivo di 2:09.45.

Alle sue spalle, in seconda posizione, la rappresentante del Liechtenstein Charlott Lingg, a 18 centesimi, quindi completa il podio la tedesca Fabiana Dorigo con un distacco di 29 centesimi. Quarta posizione per l’elvetica Stefanie Grob a 32 centesimi, mentre è quinta Ilaria Ghisalberti a 38.

Sesta posizione per la norvegese Marte Monsen a 56 centesimi dalla vetta, settima per l’azzurra Giorgia Colomb a 72, mentre è ottava la svedese Lisa Nyberg a 82. Nona posizione per la finlandese Erika Pykalainen a 85 centesimi, mentre completano la top ten a pari merito la padrona di casa Madeleine Sylvester-Davik e la francese June Brand a 89.

Chiude in ventesima posizione Alessia Guerinoni a 1.33, quindi 23a Ambra Pomarè a 1.48, 27a Emilia Mondinelli a 1.85, infine è 31a Francesca Carolli a 2.55.