Sci alpino, Aronsson Elfman trionfa nello slalom di Coppa Europa a Norefjell. 6a Mondinelli

Hanna Aronsson Elfman ha fatto suo il primo slalom di Norefjell (Norvegia), valevole per la Coppa Europa di sci alpino femminile 2023-2024. Sono iniziati gli ultimi appuntamenti anche per il circuito continentale, che rimarrà in Scandinavia nei prossimi quindici giorni per emettere i suoi verdetti. Sesto posto per la migliore delle azzurre, con Emilia Mondinelli che, dopo aver fatto sognare nella prima manche, perde cinque posizioni ma difende il terzo posto nella classifica di specialità, che vorrebbe dire posto fisso nel circuito maggiore l’anno prossimo.

La svedese si conferma in grande forma, e trova la seconda vittoria in carriera in Coppa Europa in slalom dopo aver dominato a Malbun il mese scorso. Aronsson Elfman piazza un’altra volta la rimonta decisiva nella seconda parte di gara, con il miglior tempo di manche risalendo così dalla sesta alla prima posizione. Alle sue spalle, al secondo posto, si piazza la norvegese Bianca Bakke Westhoff, staccata di 33 centesimi dalla vincitrice. Per la scandinava è il quarto podio in carriera nel circuito europeo, più per la precisione il quarto secondo posto. Completa il podio la francese Marie Lamure, che finisce terza ad appena un centesimo dalla seconda piazza. La transalpina, già frequentatrice della Coppa del Mondo, riesce a trovare una grande seconda manche, scalando quattro posizioni per arpionare il podio.

Quarta posizione per l’elvetica Nicole Good, altra presenza quasi fissa nel circuito maggiore, a 0.07 dal podio. Quinta la transalpina Marion Chevrier, leader dopo la prima parte di gara ma non in grado di confermarsi nella seconda. Stessa sorte toccata ad Emilia Mondinelli (+0.68), che con il 21mo tempo di frazione vede sfuggire il secondo podio in carriera a questi livelli, e domani dovrà lottare per confermare il terzo posto nella classifica di specialità. Completano la top-10 la statunitense Lila Lapanja, al 7° posto con un ritardo di 1.10, la svizzera Elena Stoffel (8a a 1.11), la svedese Elsa Fermbaeck e la norvegese Thea Louise Stjernesund, entrambe a pari merito in nona posizione con un distacco di 1.13 dalla vetta.

Altre quattro italiane chiudono in zona punti: Lucrezia Lorenzi è 12ma a 1.16, Bieler Tatum 21ma a 2.58 (per la classe 2005 è la seconda volta in carriera a punti in CE), Beatrice Sola 24ma a 2.97 e Giorgia Collomb 27ma a 4.53 (con la giovane azzurra partita con il pettorale 74 e rientrata nella zona punti dopo il 34° posto nella prima manche). Domani si replica a Norefjell, con il secondo slalom consecutivo.