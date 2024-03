Rugby: la Georgia trionfa nel Sei Nazioni B

Si è conclusa ieri allo Stade Jean Bouin di Parigi la Rugby Europe Championship, il cosiddetto Sei Nazioni B, il torneo continentale al quale partecipano le otto nazionali più forti dopo le squadre del Sei Nazioni. Un tour de force ovale dove si sono disputati i 4 match che hanno composto la classifica finale del torneo.

A conquistare, per il settimo anno consecutivo, il titolo è stata la Georgia, che nella finalissima ha battuto nettamente il Portogallo per 36-10. I georgiani, in realtà, soffrono un tempo, dove non riescono a sfondare la difesa lusitana, ma dalla piazzola costruiscono comunque un vantaggio di 12-3 con cui si va al riposo. A inizio ripresa arriva la prima meta, firmata da Akaki Tabutsadze, che taglia le gambe al Portogallo.

Poco dopo arriva il bis, con Vano Karkadze che sfonda grazie alla mischia e match virtualmente chiuso. Così arriva la seconda marcatura personale di Tabutsadze e la quarta meta della Georgia, firmata dal mediano di mischia Mikheil Alania. Per il Portogallo, nel finale, la meta della bandiera con Rodrigo Marta, ma ha pagato la superiorità georgiana in mischia e nei break down.

Il podio si completa con la Spagna, che ha superato la Romania 40-33, mentre al quinto posto si è piazzata l’Olanda, che ha demolito la Germania con un rotondo 45-0. A dare il là alla giornata, però, la sfida salvezza tra Belgio e Polonia. E il Belgio, capace di battere il Portogallo all’esordio del torneo, ma poi perdendo tutti i match, si è imposto 34-8, condannando la Polonia alla retrocessione.