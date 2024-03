Ranking ATP Race, a Sinner serve ancora una vittoria per rimanere primo anche dopo Miami

Jannik Sinner prosegue nel proprio incedere. L’altoatesino (n.3 del mondo) ha ottenuto la 19ª vittoria in 20 partite disputate nel 2024, raggiungendo per la quarta volta in carriera i quarti di finale del Masters1000 di Miami. Un risultato frutto dell’affermazione nella partita contro l’australiano Christopher O’Connell per 6-4 6-3. Una partenza lenta per Jannik, ma poi la differenza tra i due tennisti è stata palpabile.

Sul cammino di Sinner ci sarà il ceco Tomas Machac e non sarà un incontro semplice. Quest’ultimo sta giocando molto bene e ha dimostrato la propria solidità nell’ottavo contro Matteo Arnaldi, oltre ad aver sconfitto Andrey Rublev nel proprio percorso. Un’eventuale vittoria contro Machac sarà importante anche per i risvolti riguardanti la Race, ovvero la classifica di rendimento del 2024, che darà l’accesso alle ATP Finals.

Se Jannik infatti dovesse prevalere, raggiungerebbe quota 3300 punti e sarebbe irraggiungibile per chiunque dei suoi avversari alle proprie spalle. Se invece il percorso del nostro portacolori dovesse terminare, potenzialmente il russo Daniil Medvedev potrebbe pensare di scavalcare l’altoatesino, grazie al successo finale.

Il 22enne pusterese, infatti, rimarrebbe fermo a quota 3100, mentre il russo salirebbe a 3150. Solo il moscovita potrebbe ambire al “trono”, dal momento che lo spagnolo Carlos Alcaraz potrebbe raggiungere al massimo i 2500 punti.

RACE 2024 AGGIORNATA

1 Jannik Sinner 3100

2 Daniil Medvedev 2350

3 Carlos Alcaraz 1700

4 Alexander Zverev 635

5 Alex de Minaur 1495

6 Andrey Rublev 1060

7 Sebastián Báez 1060

8 Casper Ruud 1025