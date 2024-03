Quanti soldi ha guadagnato Mathieu van der Poel con la vittoria al Giro delle Fiandre? E Mozzato sul podio…

Mathieu van der Poel ha vinto il Giro delle Fiandre 2024. L’olandese ha trionfato alla Ronde, seconda Classica Monumento della stagione. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck si è imposto con un attacco a lunga gittata, scappando via di forza sul Koppenberg quando restavano da percorrere 45 chilometri. Il 29enne ha fatto rapidamente il vuoto e ha trionfato con un minuto di vantaggio sui più

Mathieu van der Poel ha firmato la tripletta dopo i successi del 2020 e 2022, diventando il settimo corridore a vincere la Ronde per tre volte in carriera. Un sigillo agonistico davvero pregevole, a cui non corrisponde però un riconoscimento economico degno di nota. Quanti soldi ha guadagnato Mathieu van der Poel vincendo il Giro delle Fiandre 2024?

Il montepremi non è all’altezza di una Monumento, l’assegno è decisamente basso considerando l’importanza dell’evento e la sua caratura secolare. L’olandese si è dovuto accontentare di 20.000 euro, meno del doppio di quello che si porta a casa imponendosi in una tappa di un Grande Giro (11.000 euro). Cifre ancora più basse per gli altri due piazzati sul podio: il nostro Luca Mozzato e l’australiano Michael Matthews si sono dovuti accontentare rispettivamente di 10.000 e 5.000 euro.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO MATHIEU VAN DER POEL VINCENDO IL GIRO DELLE FIANDRE?

20.000 euro.

E MOZZATO CON IL SECONDO POSTO?

10.000 euro.