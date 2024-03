Perchè Matteo Arnaldi può regalare il n.2 in classifica a Jannik Sinner

Matteo Arnaldi e Jannik Sinner legati in questa giornata a Indian Wells. I due tennisti italiani saranno entrambi sul campo centrale per affrontare il proprio match di secondo turno del Masters1000 di Indian Wells. Il ligure sfiderà il n.2 del mondo, detentore del titolo del 1000 californiano, Carlos Alcaraz, mentre l’altoatesino (n.3 ATP) giocherà contro l’australiano Thanasi Kokkinakis.

Tuttavia, non è solo questo l’aspetto che rende la partita dell 22enne di Sesto Pusteria in relazione a quella di Arnaldi. Il ragionamento è quello della classifica mondiale. Con l’ultimo aggiornamento del ranking ATP, infatti, Sinner si presenta al via di questo evento da numero 2 virtuale, con 105 punti di margine su Alcaraz, mentre il vantaggio dell’italiano su Daniil Medvedev è pari a 795 punti. Anche il russo è in corsa per il numero 2 ATP.

Per questo? Carlitos, detentore del titolo ha 1000 punti come scadenza, mentre il nostro portacolori 360. Nel caso di Medvedev, invece, parliamo di 600 punti. Con questa situazione, Alcaraz resterebbe secondo nel ranking in caso di vittoria ad Indian Wells.

Il classe 2001 del Bel Paese, invece, per scalare un’altra posizione nel ranking ATP dovrà almeno eguagliare il risultato di Alcaraz qualora l’iberico dovesse arrivare in semifinale o in finale; arrivare agli ottavi qualora lo spagnolo dovesse poi fermarsi ai quarti; oppure nel caso in cui l’azzurro non dovesse arrivare agli ottavi, dovrà sperare poi che lo spagnolo non arrivi ai quarti.

Per quanto concerne Medvedev, invece, per restare davanti al russo a Sinner sarà sufficiente che il moscovita non vinca il torneo, oppure all’italiano basterà arrivare in semifinale, anche se il russo dovesse poi trionfare in Finale.

RANKING ATP UFFICIALE 4 MARZO

1 Novak Djokovic 9675

2 Carlos Alcaraz 8805

3 Jannik Sinner 8270

4 Daniil Medvedev 7715

RANKING ATP LIVE SENZA I PUNTI DI INDIAN WELLS 2023

1 Novak Djokovic 9675

2 Jannik Sinner 7910

3 Carlos Alcaraz 7805

4 Daniil Medvedev 7115

SINNER SUPERA ALCARAZ SE…

1) eguaglia il risultato dell’iberico nel caso in cui Alcaraz dovesse arrivare in semifinale o in finale;

2) arriva agli ottavi qualora lo spagnolo dovesse poi fermarsi ai quarti;

3) non arriva agli ottavi ma lo spagnolo non arriva ai quarti.

SINNER RESTA DAVANTI A MEDVEDEV SE…

1) il russo non vince il torneo;

2) arriva in semifinale.

Tutto questo per dire cosa? Se Arnaldi dovesse battere Alcaraz nel match odierno, questo risultato metterebbe nelle condizioni Jannik di regalargli il secondo posto della classifica mondiale, prestando comunque attenzione a quello che potrà fare appunto Medvedev