Pattinaggio artistico: Conti-Macii ammettono: “La tensione era alle stelle, il Mondiale non è una gara come le altre”

Sara Conti e Niccolò Macii hanno ottenuto la sesta posizione in occasione dei Campionati Mondiali 2024 di pattinaggio artistico, competizione di scena in questi giorni a Montrèal, nello specifico presso il Bell Centre. Un risultato difficile da mandare giù per gli azzurri che, nello short, si sono ritrovati al terzo posto della classifica provvisoria, tallonati dai diretti rivali.

Altissima la pressione, molto percepita da Sara e Niccolò (bronzo lo scorso anno), artefici non a caso di un programma contrassegnato da diverse sbavature che hanno rallentato oltremodo la loro rincorsa per la top 3. Una volta arrivato in zona mista, il binomio italiano ha commentato quanto fatto:

“È difficile – hanno detto gli azzurri ai microfoni di Golden Skate – La pressione era così alta, la tensione era alle stelle. È deludente, ma è una competizione. Il Mondiale non è una gara come le altre, questa seconda volta per noi è stata molto diversa dalla prima“.

In ultimo Conti-Macii hanno aggiunto: “È così difficile. Abbiamo lavorato tanto, anche qui. Siamo arrivati ​​una settimana prima per abituarci, abbiamo fatto molte prove ma la competizione è davvero difficile”.