Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi Saint-Sauveur-de-Montagut-Sisteron: orari, tv, programma, altimetria. Frazione aperta a più scenari

Siamo entrati nella seconda metà della Parigi-Nizza. La Corsa verso il Sole inizia la parte finale della corsa con la Saint-Sauveur-de-Montagut-Sisteron di 193,5 chilometri: una frazione parecchio ondulata, che potrebbe vedere i grandi della generale tirare il fiato in vista degli ultimi impegni di questa settimana.

PERCORSO

Giornata che può prestarsi alle fughe da lontano e soprattutto a coloro che vogliono provare a giocarsi le proprie carte nella classifica dei GPM. Dopo quasi 80 chilometri c’è il Col de la Sausse (2,6 km al 5,2%), poi nel giro di trenta chilometri ci sono il Col de Peyruergue (5,3 km al4,9%), Cote de la Rochette-du-Buis (2,3 km al 5,4%) e Col de la Pigiere (2,6 km al 5%). Da l’ è tutta discesa fino al primo passaggio a Sisteron, poi un dentello e si arriva al finale.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Una frazione che può dunque aprirsi un po’ a tutto il gruppo. Può arrivare una nuova occasione per Mads Pedersen (Lidl-Trek) e altri velocisti come Laurence Pithie (Groupama-FDJ) e Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) semmai dovesse esserci volata di gruppo. Ma esiste anche l’ipotesi fuga, con Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) che attacca da lontano per accumulare altri punti validi per la classifica GPM con i nostri Samuele Battistella e Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) o Victor Campenaerts (Lotto Dstny).

ORARI

7 marzo

Parigi-Nizza, quinta tappa: Saint-Sauveur-de-Montagut-Sisteron (193,5 km)

Orario di partenza: 11.55

Orario d’arrivo: 16.20-16.45

PARIGI-NIZZA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (212 Sky) dalle 15.45, Rai Sport (58 DT) dalle 16.05

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+ dalle 14.50, NOW, SkyGo, DAZN dalle 15.45, RaiPlay dalle 16.05

Diretta testuale: OA Sport