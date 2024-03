Parigi-Nizza 2024, la startlist e chi parteciperà: Remco Evenepoel e Primoz Roglic i più attesi

Ci avviciniamo alla primavera e ovviamente si infiamma il calendario del ciclismo su strada per quanto riguarda il World Tour. Momento importante: ci si divide tra Tirreno-Adriatico, che scatta lunedì, e Parigi-Nizza, in programma già da domani (una tappa in più).

In Francia c’è un duello di grandissima qualità: a sfidarsi infatti Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Non mancano comunque altri corridori di lusso come Mads Pedersen, Joao Almeida, Olav Kooij e Matthias Skjelmose.

Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist definitiva con tutti i partecipanti.

STARTLIST PARIGI-NIZZA 2024

ALPECIN – DECEUNINCK

BALLERSTEDT Maurice

DILLIER Silvan

GHYS Robbe

KRAGH ANDERSEN Soren

GROVES Kaden

OSBORNE Jason

PLANCKAERT Edward

ARKÉA – B&B HOTELS ✓

CHAMPOUSSIN Clément

COSTIOU Ewan

DEMARE Arnaud

GRONDIN Donovan

GUERNALEC Thibaut

OWSIAN Lukasz

SCOTSON Miles

ASTANA QAZAQSTAN

BATTISTELLA Samuele

CHARMIG Anton

KANTER Max

LUTSENKO Alexey

SCARONI Christian

SELIG Rudiger

TEJADA Harold Alfonso

BAHRAIN VICTORIOUS

BILBAO Pello

BUITRAGO Santiago

GRADEK Kamil

HAIG Jack

RAJOVIC Dusan

SUTTERLIN Jasha

WRIGHT Fred

BORA-HANSGROHE ✓

ROGLIC Primoz

DENZ Nico

HALLER Marco

JUNGELS Bon

SOBRERO MATTEO

VAN Poppel Danny

VLASOV Aleksandr

COFIDIS ✓

COQUARD Bryan

DEBEAUMARCHÉ Nicolas

GOUGEARD Alexis

IZAGIRRE Gorka

IZAGIRRE Ion

PEREZ Anthony

THOMAS Benjamin

DECATHLON AG2R LA MONDIALE ✓

ARMIRAIL Bruno

BENNETT Sam

DE BONDT Dries

GALL Felix

GODON Dorian

NAESEN Oliver

PARET-PEINTRE Aurélien

EF EDUCATION – EASYPOST

BISSEGGER Stefan

DOULL Owain

ROOTKIN-GRAY Jack

RUTSCH Jonas

URAN Rigoberto

VALGREN Michael

VAN DEN BERG Marijn

GROUPAMA – FDJ ✓

BYSTROM Sven

GAUDU David

GENIETS Kévin

PACHER Quentin

PITHIE Laurence

RUSSO Clément

WATSON Samuel

INEOS GRENADIERS ✓

BERNAL Egan

CASTROVIEJO Jonathan

DE PLUS Laurens

FRAILE Omar

RODRIGUEZ Carlos

TARLING Joshua

TURNER Ben

INTERMARCHE-WANTY

CALMEJANE Lilian

DE POOTER Dries

MIHKELS Madis

PETIT Adrien

THIJSSEN Gerben

VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

ZIMMERMANN Georg

LIDL – TREK ✓

BERNARD Julien

DECLERQ Tim

GIBBONS Ryan

KIRSCH Alex

PEDERSEN Mads

SKJELMOSE Mattias

STUYVEN Jasper

MOVISTAR ✓

BARRENETXEA Jon

BARTA William

CAVAGNA Remi

GUERREIRO Ruben

JAKOBS Johan

LAZKANO Oier

JØRGENSEN NORSGAARD Matthias

SOUDAL – QUICKSTEP ✓

CATTANEO Mattia

EVENEPOEL Remco

LAMPAERT Yves

MOSCON Gianni

PEDERSEN Phillip Casper

VAN WILDER Ilan

VERVAEKE Louis

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL ✓

ANDRESEN Tobias

EEKHOFF Nils

JAKOBSEN Fabio

LEEMREIZE Gijs

ROOSEN Timo

TUSVELD Martijn

VAN DEN BERG Julius

TEAM JAYCO ALULA ✓

DURBRIDGE Luke

GROENEWEGEN Dylan

HARPER Chris

MATTHEWS Michael

MEZGEC Luka

PLAPP Luke

REINDERS Elmar

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

BOUWMAN Koen

AFFINI Edoardo

JORGENSON Matteo

KELDERMAN Wilco

KOOIJ Olav

VAN DIJKE Mick

VAN DIJKE Tim

UAE TEAM EMIRATES ✓

ALMEIDA Joao

FISHER-BLACK Finn

GROSSSCHARTNER Felix

MCNULTY Brandon

POLITT Nils

SOLER Marc

VINE Jay

ISRAEL – PREMIER TECH ✓

ACKERMANN Pascal

BOIVIN Guillaume

HOFSTETTER Hugo

HOULE Hugo

FUGLSANG Jakob

SCHWARZMANN Michael

ZABEL Rick

LOTTO DSTNY

BEULLENS Cedric

CAMPENAERTS Victor

DE BUYST Jasper

DE LIE Arnaud

EENKHORN Pascal

PAASSCHENS Mathijs

VAN MOER Brent

TOTALENERGIES ✓

BURGAUDEAU Mathieu

CRAS Steff

DUJARDIN SandY

JEGAT Jordan

LATOUR Pierre

TURGIS Anthony

VAN GESTEL Dries

TUDOR PRO CYCLING

DE KLEIJN Arvid

KLUCKERS Arthur

PLUIMERS Rick

STORER Michael

TRENTIN Matteo

VOISARD Yannis

ZIJLAARD Maikel