Parigi-Nizza 2024: i favoriti. Sfida tra Primoz Roglic e Remco Evenepoel, ma non mancano i rivali

Scatterà domenica una Parigi-Nizza, giunta alla sua 82ma edizione, ricca di grandi nomi al via: startlist di lusso per la Corsa del Sole che promette davvero un grande spettacolo. Andiamo a scoprire i possibili favoriti per la vittoria.

Il duello più atteso è sicuramente quello tra Primoz Roglic e Remco Evenepoel. Lo sloveno della Bora-hansgrohe è al debutto stagionale e alla prima gara con la nuova maglia, ha vinto la corsa nel 2022. Il campione belga invece è già partito forte vincendo in Portogallo in gran stile e debutta nella corsa francese. Sarà una sfida di gran qualità.

Non mancano però i possibili rivali: la UAE Emirates schiera una coppia d’attacco con Joao Almeida e Brandon McNulty, in casa Bora-hansgrohe c’è anche la seconda carta chiamata Aleksandr Vlasov, ha stupito in Francia nella passata stagione Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) che è pronto a riconfermarsi.

E ancora: da Egan Bernal (Ineos Grenadiers), che sembra essere tornato vicino ai suoi massimi livelli, a Mattias Skjelmose (Lidl – Trek), passando per David Gaudu (Groupama – FDJ) fino ad arrivare a Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).