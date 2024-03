Pagelle gigante Are: questa Brignone è migliore di quella che vinse la Coppa del Mondo?

PAGELLE GIGANTE FEMMINILE ARE

Sabato 9 marzo

FEDERICA BRIGNONE 10: che straordinaria rimonta! La valdostana vince alla grande con una seconda manche stellare. Rifila 1.49 a Sara Hector e va a trionfare sulla pista svedese, confermandosi in un ottimo momento di forma. Sfatato il tabù per l’Italia, che non aveva mai vinto nel gigante femminile nella località svedese. Sta vivendo uno stato di grazia, esprimendosi forse a livelli persino superiori rispetto a quando vinse la Coppa del Mondo nel 2020.

SARA HECTOR 7.5: una media tra la 10 della prima manche e il 5 della seconda. La padrona di casa si sentiva già la vittoria in tasca e, anche per questo, nella seconda discesa commette qualche errore di troppo. Lascia sulla neve quasi un secondo e mezzo rispetto a Brignone e vede svanire un successo che sembra cosa fatta a metà gara.

LARA GUT-BEHRAMI 7: la svizzera centra un altro podio che la avvicina pressoché definitivamente alla Sfera di Cristallo. Scende di un gradino nella seconda manche, ma la sua prestazione è solida e senza sbavature. Tutto è pronto per togliere lo champagne dal ghiaccio.

MARTA BASSINO 6.5: la sciatrice di Borgo San Dalmazzo vive due manche simili. Quarta al termine della prima, quarta a fine gara. Si ferma ad un secondo dal podio e non ha troppo di cui rammaricarsi, le prime tre oggi ne avevano di più.

THEA LOUISE STJERNESUND 6.5: la norvegese si dimostra eccellente sulla pista di Are. Migliora nella seconda manche e si conferma una ottima interprete del gigante, in ascesa.

ZRINKA LJUTIC 5.5: esce di scena proprio sul più bello. La croata stava veleggiando verso il miglior tempo dopo aver chiuso al settimo posto la prima manche. Scivola e finisce nella neve e getta alle ortiche una ottima chance per assaltare il podio.