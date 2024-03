Ordine d’arrivo Giro delle Fiandre 2024: van der Poel firma il tris, Mozzato sul podio! Bettiol coriaceo

Mathieu van der Poel ha vinto il Giro delle Fiandre 2024, seconda Classica Monumento della stagione ciclistica. Il fuoriclasse olandese ha attaccato di forza sull’Oude Kwaremont quando mancavano 55 chilometri al traguardo, ha fatto selezione e poi ha piazzato la rasoiata risolutiva sul Koppenberg quando restavano da percorrere 45 chilometri e ha rapidamente fatto il vuoto.

L’alfiere della Alpecin Deceuninck ha guadagnato rapidamente un ampio margine sui più immediati inseguitori e ha trionfato con un minuto di vantaggio nei confronti del drappello dei più immediati inseguitori. Mathieu van der Poel ha conquistato la mitica Ronde per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2020 e del 2022, diventando così il settimo atleta capace di imporsi per tre volte su queste strade.

Il 29enne nativo di Kapellen ha trionfato indossando la maglia di Campione del Mondo e dopo aver firmato la doppietta Sanremo-Roubaix nella passata annata agonistica. Al secondo posto si è piazzato uno strepitoso Luca Mozzato, che allo sprint ha battuto l’australiano Michael Matthews.

Il veneto si è esaltato con un colpo di reni, dopo aver ripreso un coriaceo Alberto Bettiol quando mancavano una ventina di metri al traguardo. Alberto Bettiol, trionfatore nel 2019, ha chiuso al decimo posto. Di seguito l’ordine d’arrivo del Giro delle Fiandre 2024.

ORDINE D’ARRIVO GIRO DELLE FIANDRE

1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 800 275 6:05:17

2 MOZZATO Luca Arkéa – B&B Hotels 640 200 1:02

3 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 520 150 ,,

4 POLITT Nils UAE Team Emirates 440 120 ,,

5 BJERG Mikkel UAE Team Emirates 360 100 ,,

6 MORGADO António UAE Team Emirates 280 90 ,,

7 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 240 80 ,,

8 NAESEN Oliver Decathlon AG2R La Mondiale Team 200 70 ,,

9 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 160 60 ,,

10 BETTIOL Alberto EF Education – EasyPost 135 50 ,,