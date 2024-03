NBA, i risultati della notte (7 marzo): i Warriors demoliscono i Bucks. Fox e Sabonis battono i Lakers

Nella notte italiana si sono giocate otto partite della stagione 2023-2024 di NBA. Tra le sfide la più affascinante sicuramente era quella che ha visto i Golden State Warriors di Steph Curry affrontare i Milwaukee Bucks di Danilo Gallinari. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Clamorosa vittoria dei Golden State Warriors che battono nettamente i Milwaukee Bucks per 125-90. Si ferma a sei la striscia vincente dei Bucks, cui non bastano i 23 punti di Giannis Antetokounmpo, né i 20 di Damian Lillard e Bobby Portis, per fermare Steph Curry e compagni, che guidano quasi da subito il match, ma è nell’ultimo quarto che scappano via. Top scorer proprio Curry con 29 punti. Vincono gli Atlanta Hawks che in casa fermano i Cleveland Cavaliers 112-101. Match combattutissimo nel primo quarto, poi Atlanta sembra poter chiudere il discorso, toccando anche il +21, ma a fine terzo quarto i Cavs rimontano e passano avanti. Ma è un momento, perché i padroni di casa scappano nuovamente via e questa volta non si fermano, sospinti dai 23 punti di Saddiq Bey.

Cadono in casa i Los Angeles Lakers che perdono contro i Sacramento Kings per 120-130. Partono forte James e compagni, che sfiorano il +20 già nel primo quarto, ma poi i Kings cambiano marcia e partita e dominano il resto del match. Match da incorniciare per De’Aaron Fox, autore di 44 punti, e Domantas Sabonis, che chiude con una tripla doppia da 16 punti, 12 assist e 20 rimbalzi. Ko casalingo anche per i Philadelphia 76ers che cedono contro i Memphis Grizzlies 109-115. Memphis che fa la partita per il primo quarto, poi sono i 76ers a gestire il match, toccando anche il +15 nel terzo quarto. Ma i Grizzlies non muoiono mai e nell’ultimo quarto rimontano, mettono la freccia e vincono, grazie anche ai 30 punti e 11 rimbalzi di Jaren Jackson Jr.

Negli altri match di giornata vittoria di degli Oklahoma City Thunder che superano i Portland Trail Blazers 120-128, con protagonista assoluto Shai Gilgeous-Alexander autore di 37 punti; successo anche per i Los Angeles Clippers che espugnano il campo degli Houston Rockets 116-122, con 28 punti di Kawhi Leonard; vincono i Chicago Bulls di misura in casa degli Utah Jazz 117-119, con 29 punti di DeMar DeRozan; e infine successo esterno per gli Orlando Magic che battono i Washington Wizards 109-119, con 28 punti di Franz Wagner.

I RISULTATI DELLA NOTTE (7 MARZO)

Washington Wizards – Orlando Magic 109-119

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 112-101

Philadelphia 76ers – Memphis Grizzlies 109-115

Houston Rockets – Los Angeles Clippers 116-122

Utah Jazz – Chicago Bulls 117-119

Golden State Warriors – Milwaukee Bucks 125-90

Portland Trail Blazers – Oklahoma City Thunder 120-128

Los Angeles Lakers – Sacramento Kings 120-130