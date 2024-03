NBA, i risultati della notte (25 marzo): Miami demolisce i Cavs, netto successo dei 76ers in casa dei Clippers

Nella serata di ieri e nella notte italiana si sono giocate sei partite della stagione 2023-2024 di NBA . Le sfide più attese erano quelle tra i Los Angeles Clippers e i Philadelphia 76ers da un lato e i Miami Heat e i Cleveland Cavaliers dall’altro. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Colpo esterno del Philadelphia 76ers che espugnano il campo dei Los Angeles Clippers per 107-121. Ospiti sempre in vantaggio per tutti i 48 minuti, con i Clippers a inseguire, lottare, ma crollare a inizio ultimo quarto, quando Philadelphia allunga e chiude il discorso. Merito anche dei 24 punti di Tobias Harris, mentre in casa Clippers non bastano i 14 assist (e 12 punti) di James Harden. Ancora senza Simone Fontecchio, out per un problema all’alluce, cadono i Detroit Pistons che cedono in casa ai New Orleans Pelicans 101-114. Match mai in discussione, con NOP sempre nettamente avanti, anche grazie ai 36 punti di Zion Williamson.

Schiacciante vittoria per i Miami Heat che battono i Cleveland Cavaliers 121-84. Dura un quarto la resistenza dei Cavs, poi gli Heat scappano via e dominano un big match senza storia. Lo fanno pur con il top scorer fermo a soli 18 punti, Haywood Highsmith, ma con un Bam Adebayo che domina sotto canestro, con 15 punti e 16 rimbalzi. Vittoria interna anche per i Milwaukee Bucks che battono gli Oklahoma City Thunder 118-93. Dura un tempo la resistenza degli ospiti, poi i Bucks mettono la freccia e scappano via, grazie anche ai 30 punti e 19 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Per Danilo Gallinari, invece, solo 4 minuti e 4 punti.

Sagra dei canestri, invece, tra i Los Angeles Lakers e gli Indiana Pacers, con i primi che vincono 150-145. Match da ottovolante, con i Pacers che provano a scappare nel primo tempo, toccando anche il +11, ma che nella ripresa cedono ai Lakers, che toccano anche il +19 prima di rischiare una rimonta beffa. A Indiana non bastano i 36 punti e 12 rimbalzi di Pascal Siakam, mentre in casa Lakers spiccano i 36 punti e 16 rimbalzi di Anthony Davis e i 26 punti e 10 assist di LeBron James. Infine, vittoria dei Minnesota Timberwolves che superano i Golden State Warriors 114-110. Match combattuto ed equilibrato, dove i Wolves hanno la meglio solo nell’ultimo quarto, quando allungano e chiudono, mentre ai Warriors non bastano i 31 punti di Stephen Curry.

I RISULTATI DELLA NOTTE (25 MARZO)

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 101-114

Los Angeles Clippers – Philadelphia 76ers 107-121

Miami Heat – Cleveland Cavaliers 121-84

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 114-110

Milwaukee Bucks – Oklahoma City Thunder 118-93

Los Angeles Lakers – Indiana Pacers 150-145