Football americano, nella week4 della IFL successi per Panthers, Frogs e Skorpions

Sono andati in scena i match della Week 4 della IFL-Italian Football League 2024. Nel corso del fine settimana abbiamo visto tre sfide importanti, che sono andate a definire in maniera migliore la classifica.

Nel primo match del weekend, ovvero il derby emiliano tra Warriors Bologna e Panthers Parma, il punteggio è stato nettamente a favore degli ospiti che dominano la scena per 52-0. Sfida già decisa nel primo tempo, concluso sul 42-0 grazie a tre mete nel primo quarto ed altrettante nel secondo. Match ben più equilibrato tra Frogs Legnano e Rhinos Milano. Il punteggio di 28-27 finale lo conferma. Dopo un primo quarto concluso sul 7-7 e il primo tempo sul 14-14, è il terzo quarto a decidere tutto con il 14-7 a favore dei Frogs che vanno a segno con Salum che lancia per Guiseppi e con una corsa dello stesso Salum.

L’ultimo incontro del programma ha visto un’altra netta affermazione degli Skorpions Varese che dominano 34-0 in casa dei Giaguari Torino. Lombardi che iniziano subito forte con un 13-0, quindi aggiungono una mete in ogni quarto per arrotondare fino al 34-0.

I RISULTATI DELLA WEEK 4

WARRIORS Bologna PANTHERS Parma 23-mar 0-52 FROGS Legnano RHINOS Milano 23-mar 28-27 GIAGUARI Torino SKORPIONS Varese 24-mar 0-34

CLASSIFICA IFL 2024