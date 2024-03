NBA, i risultati della notte (29 febbraio): Denver vince il big match con Miami. I Bucks non si fermano

Nella notte italiana si sono giocate otto partite della stagione 2023-2024 di NBA . Tante le sfide interessanti e che hanno visto tra i protagonisti anche Danilo Gallinari, impegnato sul campo di Charlotte con i suoi Milwaukee Bucks. Tra le altre partite spiccavano lo spareggio play-in tra Brooklyn e Atlanta e il big match tra Denver e Miami. Andiamo a scoprire come sono andate a finire le partite.

Continua la striscia vincente del Milwaukee Bucks che espugnano il campo degli Charlotte Hornets per 99-111. Bucks sempre avanti nel match e Hornets che reggono poco meno di metà partita, quando Giannis Antetokounmpo e compagni allungano e chiudono il discorso. Proprio Giannis è stato il top scorer con 24 punti, mentre per Gallinari solo 12’ in campo, 2 punti e un +/- di -13. Vittoria netta anche per i Brooklyn Nets che liquidano gli Atlanta Hawks per 124-97. Hawks che soffrono, inseguono, provano a ricucire a cavallo dell’intervallo ma poi crollano sotto i colpi di Cameron Johnson (29 punti) e Dennis Schröder (23 punti, 7 assist, 8 rimbalzi)

Il big match di giornata viene vinto dai Denver Nuggets che superano i Miami Heat 103-97. Successo che arriva solo nel finale, con i Nuggets sempre avanti, ma Miami nell’ultimo quarto si rifà sotto e solo una spallata finale decide le sorti della partita. E in un match dove Nikola Jokic fa “solo” 18 punti e 11 rimbalzi la copertina è per Michael Porter Jr., che trascina Denver con 30 punti e 11 rimbalzi. Serve un supplementare, invece, ai Los Angeles Lakers per avere la meglio dei Washington Wizards per 134-131. Sconfitta dolorosa per i Wizards, a lungo avanti nel punteggio, e che scivolano sempre più giù in classifica. Per i Lakers, invece, vittoria pesantissima in chiave play-in e figlia dei 40 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis. E, tanto per cambiare, della tripla che nell’overtime vale il pareggio di LeBron James e il libero finale che fissa il punteggio sul +3.

Vittoria esterna per i Golden State Warriors, che si impongono in casa dei New York Knicks per 99-110. GSW che controllano la partita fin dalla palla a due, toccano anche il +17 in più occasione e quando i Knicks provano a riaprirla nell’ultimo periodo piazzano la spallata vincente. Merito anche dei 31 punti e 11 rimbalzi di Steph Curry. Vittoria netta, invece, per i San Antonio Spurs che liquidano la pratica Oklahoma City Thunder 132-118. Era anche la sfida tra i giovani d’oro Victor Wembanyama e Chet Holmgren, con Wemby che si impone sia con i suoi Spurs, sia con i suoi 28 punti e 13 rimbalzi, contro i 23 punti di Chet. Ma top scorer è Shai Gilgeous-Alexander, i cui 31 punti però non bastano.

Vittoria di misura, anche se forse mai in discussione, per i Phoenix Suns sugli Houston Rockets per 110-105. Suns sempre avanti e in controllo, grazie anche ai 35 punti di Devin Booker. Infine, gli Orlando Magic superano gli Utah Jazz per 115-107. Jazz che crollano nel finale dopo una partita combattuta punto a punto, ma alla fine a fare la differenza per Orlando è stato il solito Paolo Banchero, top scorer con 29 punti.

