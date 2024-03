Dove vedere in tv la MotoGP oggi: orario gara GP Qatar 2024, guida Sky e TV8

Va ufficialmente a concludersi il fine settimana del Gran Premio del Qatar, appuntamento d’esordio del Motomondiale 2024. Sulla pista di Lusail, laddove ieri è andata in scena la prima Sprint Race della MotoGP della stagione, vivremo le gare delle tre classi in una domenica che racchiuderà in sé spunti a non finire.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00

Quale sarà il programma della giornata sulla pista qatariota? Come tradizione si inizierà con il warm-up della classe regina che prenderà scena dalle ore 13.40 italiane alle ore 13.50 per gli ultimi 10 minuti nei quali si potrà mettere mano alle moto in vista della gara. Il format domenicale non cambierà, con la Moto3 che aprirà le danze alle ore 15.00.

Si passerà, poi, alla gara d’esordio della classe mediana a partire dalle ore 16.15, mentre il piatto forte della domenica di Lusail sarà la gara lunga della classe regina che vedrà lo spegnimento dei semafori a partire dalle ore 18.00. Chi sarà il primo protagonista della MotoGP a mettere le proprie mani sui 25 punti a disposizione?

Il Gran Premio del Qatar sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201) che trasmetterà le fasi più importanti del weekend. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno visibili le gare in differita. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su Tv8.it saranno disponibili le differite delle gare. OA Sport, come sempre, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

CALENDARIO GP QATAR MOTOGP 2024 OGGI

Domenica 10 marzo (orari italiani)

Ore 13.40-13.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 15.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 16.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

Ore 18.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP QATAR 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta tv della domenica del GP di Lusail. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L’appuntamento lusitano della domenica potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la differita delle gare sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

PROGRAMMA MOTOGP SU TV8

Domenica 10 marzo

Ore 18.30 Moto3, Gara – Differita in chiaro

Ore 19.45, Moto2, Gara – Differita in chiaro

Ore 21.35 MotoGP, Gara – Differita in chiaro