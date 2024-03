MotoGP, gara 10 marzo: orario, programma GP Qatar 2024, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani il Lusail International Circuit sarà teatro del Gran Premio del Qatar 2024, primo atto stagionale del Motomondiale. In MotoGP c’è grande attesa per il debutto in gara di Marc Marquez su una Ducati e del fenomenale rookie spagnolo Pedro Acosta nella classe regina, ma si preannuncia davvero interessante la lotta per podio e vittoria con tanti pretendenti.

Francesco Bagnaia comincia il suo tentativo di tris iridato, dopo essersi imposto negli ultimi due campionati consecutivi in top class, sulla scia di una pre-season eccezionale in sella alla nuova Ducati GP24. Aspettative importanti anche per l’altro ducatista ufficiale Enea Bastianini, oltre al vice-campione del mondo in carica Jorge Martin.

Le tre gare del Motomondiale a Lusail verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e Now TV. Sarà inoltre possibile vedere tutte le corse in chiaro su TV8 in differita a partire dalle ore 18.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO GP QATAR MOTOGP 2024

Domenica 10 marzo

Ore 13.40 Warm-up MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 15.00 Gara Moto3 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 16.15 Gara Moto2 a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 18.00 Gara MotoGP a Lusail (Qatar) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Diretta streaming: Sky Go, Now TV

Diretta Live testuale: OA Sport

TV8 trasmetterà in differita la gara di Moto3 alle 18.30, di Moto2 alle 19.45 e di MotoGP alle 21.35.