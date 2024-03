MotoGP, Davide Tardozzi sull’accordo con Bagnaia: “Voluto da entrambe le parti, valuteremo Bastianini o Martin più avanti”

Un rinnovo scontato. Non poteva che proseguire il rapporto tra Francesco Bagnaia e Ducati in MotoGP. Dopo i due trionfi nella classe regina del 2022 e del 2023, Pecco e la Rossa hanno trovato l’accordo su base economica e sugli obiettivi per un altro biennio (scadenza 2026). Bagnaia vuol proseguire nella sua cavalcata vincente, ritenendo che la Casa di Borgo Panigale gli possa offrire l’opzione migliore per proseguire.

Da questo punto di vista, la conferma del tutto poco prima del via Mondiale 2024 è sicuramente dettata dal desiderio di dare tranquillità a Pecco, in modo che il piemontese possa concentrarsi esclusivamente sui fatti di pista, tenendo conto di una concorrenza altamente qualificata, con tante Ducati in gioco per il Mondiale.

A questo proposito, le parole del Team Manager, Davide Tardozzi, vanno a rafforzare questi concetti: “L’accordo è stato voluto da entrambe le parti. Pecco sta molto bene con noi e siamo orgogliosi di averlo ancora in ‘Rosso’ nel 2025 e nel 2026. Rappresenta stile e performance di Ducati“, ha dichiarato Tardozzi a Sky Sport.

“Le cose sono andate come dovevano, si è ragionato sui dettagli e Pecco è stato molto preciso nelle sue richieste. Da questo punto di vista, il venirsi incontro non è stato un problema“, ha sottolineato il Team Manager della Ducati. Sarà da capire la posizione di Enea Bastianini, in relazione anche alla crescita di rendimento di Jorge Martin nel Team Pramac.

“Enea potrà essere protagonista quest’anno e sono convinto che lotterà per il titolo con Pecco e Martin. Valutiamo chiaramente anche Jorge per il futuro e credo che prenderemo una decisione in merito non prima di maggio, forse giugno“, ha concluso Tardozzi.