Motocross, i favoriti del Mondiale MX2 2024: Adamo a caccia del bis, ma sono tanti i pretendenti al titolo

Il conto alla rovescia in vista della partenza del Mondiale Motocross 2024 sta per esaurirsi, con il primo dei venti round stagionali che si terrà questo weekend in Argentina sulla pista di Villa La Angostura. Grandi aspettative in casa Italia sulla MX2, potendo contare sul campione in carica Andrea Adamo e su altri due giovani talenti molto interessanti come Andrea Bonacorsi e Ferruccio Zanchi.

Ovviamente l’unico azzurro in grado di puntare al titolo nel 2024 è Adamo, pilota ufficiale KTM, anche se la concorrenza si preannuncia estremamente agguerrita e competitiva nonostante l’assenza del fortissimo belga Jago Geerts, promosso dalla Yamaha in MXGP. Tutti gli altri avversari del siciliano nell’ultimo campionato sono rimasti invece nella 250, quindi non sarà semplice confermarsi sul trono della categoria.

Il nostro portacolori dovrà fare molta attenzione al suo compagno di squadra Liam Everts (vice-campione mondiale MX2 in carica), che però si è fratturato il pollice a febbraio e salterà sicuramente la trasferta sudamericana con la speranza di tornare in pista a partire dal secondo appuntamento in Spagna (23-24 marzo), perdendo comunque per strada dei punti preziosi.

Nella short list dei candidati al Mondiale non possono mancare il baby fenomeno belga Lucas Coenen (classe 2006, l’anno scorso ha già dimostrato a sprazzi di poter dominare in alcuni contesti) e l’olandese Kay de Wolf, che compongono la fantastica line-up piloti di Husqvarna. Ambizioni iridate anche per Yamaha con il francese Thibault Benistant (un gradino sotto Rick Elzinga) e per GasGas con il talentuoso tedesco Simon Laengenfelder.