‘Maurizio racconta…’: le speranze di medaglia dell’Italia a Parigi 2024. Taekwondo, pallanuoto e nuoto artistico

VOTO, BORSINO E MIGLIORI DELLA SETTIMANA DELL’ITALIA

Voto della settimana per l’Italia: 9

Borsino della settimana (chi sale e chi scende)

↓ Nazionale maschile snowboardcross ↑ E. Balsamo (ciclismo)

↓ M. Bassino (sci alpino) ↑ Nazionale maschile rugby

Atleta della settimana (uomo). Pietro Sighel (short track): dopo essere entrato nella storia di questa disciplina agli ultimi Europei (primo atleta ad imporsi su tutte le distanze olimpiche individuali maschili, in una singola edizione), si è confermato ai Mondiali di Rotterdam. Due straordinari argenti (1.000 metri e staffetta mista), con entrambi gli arrivi decisi al fotofinish (la gara individuale persa per appena 21 millesimi!). E sarebbero potuti essere addirittura tre i podi, se non fosse caduto sui 500 metri, dove purtroppo non ha potuto confermare l’oro iridato dello scorso anno. I sorpassi al fulmicotone e le acrobazie sulle linee d’arrivo sono dei veri marchi di fabbrica del trentino, che ci fa sognare in ottica Milano-Cortina 2026.

Atleta della settimana (donna). Lisa Vittozzi (biathlon): gioco, partita ed incontro. Possiamo scomodare questa frase dal tennis, per far capire l’entità dell’impresa compiuta nella settimana appena conclusa. La sappadina diventa la seconda italiana di sempre a trionfare nella generale del circuito maggiore dopo Dorothea Wierer, che firmò l’impresa nel 2019 (proprio ai danni della connazionale) e nel 2020. Non finisce qui: Vittozzi ha conquistato inoltre la Coppa nell’individuale e nell’inseguimento, senza dimenticare le 4 medaglie ai Mondiali. Sì, lo dico senza mezzi termini: se il 2024 finisse oggi, Lisa sarebbe l’atleta azzurra dell’anno solare.

LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024

Cari lettori, continua la carrellata di discipline che ci rappresenteranno a Parigi 2024. Oggi analizzeremo taekwondo, pallanuoto e nuoto artistico.

TAEKWONDO

Su quattro possibili pass che ogni Nazione ha a disposizione (2 uomini e 2 donne), abbiamo centrato ben 3 lasciapassare per Parigi, con la storica qualificazione (dopo ben 16 anni) al femminile di Ilenia Matonti nei -49 kg attraverso il Preolimpico di Sofia. E, appunto, la diciannovenne salernitana sarà una vera mina vagante nella sua categoria, visti i suoi margini di crescita inesplorati. Non hanno bisogno di presentazioni né Vito Dell’Aquila (campione olimpico a Tokyo 2020) né Simone Alessio (bicampione del mondo), che vanno in Francia per fare il colpo grosso, senza giri di parole. Forse Alessio avrà una motivazione extra, non avendo ancora in bacheca un metallo a Cinque Cerchi: sarebbe la ciliegina sulla torta per questo straordinario atleta.

Voto alla Federazione Italiana Taekwondo nel triennio olimpico: 8,5

Possibilità di podio a Parigi 2024: 1-2

PALLANUOTO

Pur con l’amaro in bocca per la medaglia d’oro sfuggita al Settebello di Sandro Campagna a Doha, certamente possiamo affermare che saremo nel lotto delle squadre (assieme a Croazia, Spagna ed Ungheria) che si giocheranno i tre gradini del podio olimpico. Il Setterosa invece, riuscito a qualificarsi per il rotto della cuffia proprio all’ultima possibilità, onestamente è inferiore a certe squadre come USA, Spagna e Paesi Bassi, e la mancanza di una mancina di ruolo da affiancare alle stelle Bianconi, Giustini e Marletta si farà certamente sentire. Speriamo che per Los Angeles 2028 il CT Carlo Silipo possa avere a disposizione delle talentuose giovani provenienti dai vivai che facciano compiere un ulteriore salto di qualità alla squadra.

Voto alla Federazione Italiana Nuoto (sezione pallanuoto) nel triennio olimpico: 7

Possibilità di podio a Parigi 2024: 1

NUOTO ARTISTICO

Abbiamo conquistato il pass (non nominale) con la squadra (e automaticamente con il duo) ai Mondiali di Doha dello scorso febbraio. Questo risultato delle ragazze comandate dal direttore tecnico Patrizia Giallombardo ha un valore enorme, soprattutto per gli infortuni patiti da alcune componenti, che con un lavoro grandissimo sono riuscite a superare ogni ostacolo. Mentre tifiamo con impazienza per l’introduzione della prova mista godiamoci queste stupende atlete.

Voto alla Federazione Italiana Nuoto (sezione artistico) nel triennio olimpico: 7,5

Possibilità di podio a Parigi 2024: 0

Maurizio Contino

LE PUNTATE PRECEDENTI DI ‘MAURIZIO RACCONTA…’