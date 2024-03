Luca Nardi è il nono italiano ad aver battuto un n.1 del mondo: tutti i precedenti

Luca Nardi, sconfiggendo a sorpresa da lucky loser Novak Djokovic in occasione del terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024, è entrato a far parte di cerchia abbastanza ristretta di tennisti italiani capaci di battere un numero 1 del ranking mondiale in campo maschile. Il marchigiano classe 2003 è diventato infatti il nono azzurro a compiere almeno una volta in carriera quest’impresa, portando a quota 13 il numero di vittorie complessive.

C’è infatti chi ha saputo ripetersi, anche in tempi recenti, vincendo più di una volta contro il leader della classifica ATP. Andiamo però in ordine e partiamo dalla prima affermazione italiana contro un numero 1 del mondo (nell’era del ranking computerizzato), che risale al 1974 con il successo di Corrado Barazzurri a Monaco di Baviera su Ilie Nastase.

In seguito fu il turno di Adriano Panatta, che ebbe la meglio sul mitico Jimmy Connors in due occasioni: nella finale di Stoccolma 1975 e al primo round di Houston 1977. Dopo oltre vent’anni di attesa il Bel Paese tornò poi a festeggiare nel 2000, grazie alla vittoria di Gianluca Pozzi al Queen’s per ritiro di Andre Agassi (che aveva conquistato il primo set).

Decisamente più significativo e memorabile per tanti motivi il trionfo di Filippo Volandri su Roger Federer agli Internazionali d’Italia nel 2007, mentre dieci anni più tardi fu Fabio Fognini a prendersi la scena schiantando Andy Murray sempre sulla terra rossa del campo centrale del Foro Italico.

Da registrare poi il clamoroso 6-2 6-1 inflitto a Djokovic da un ispirato Lorenzo Sonego sul veloce di Vienna nel 2020, oltre alla splendida vittoria di Lorenzo Musetti su Nole a Montecarlo nel 2023. Negli ultimi dodici mesi si contano inoltre ben quattro sigilli di Jannik Sinner: semifinale di Miami contro Carlos Alcaraz, poi match di round robin alle Finals di Torino, semifinale di Coppa Davis e semifinale degli Australian Open tutti contro il fenomeno serbo.