Jannik Sinner: “Medvedev mi ha reso un giocatore migliore, ho rafforzato il mio fisico e sono più efficace”

Jannik Sinner si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha letteralmente surclassato il russo Daniil Medvedev in due rapidissimi set, travolgendo il numero 4 del mondo con il perentorio punteggio di 6-1, 6-2. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto l’avversario per la quinta volta consecutiva, replicando il successo ottenuto un paio di mesi fa nell’atto conclusivo degli Australian Open.

Jannik Sinner ha espresso tutta la propria soddisfazione in conferenza stampa: “Sono molto contento di essere tornato in finale, per me è stata una grande giornata e sono contento di avere vinto questo incontro. Sento di avere più soluzioni in campo. L’anno scorso forse non ero pronto fisicamente, abbiamo fatto un grande lavoro, ho cambiato alcune cose e tecnicamente sono migliorato. Nell’ultimo anno ho migliorato molto il mio servizio, ho rafforzato il mio fisico e ora sono più efficace negli scambi lunghi e intensi“.

Il fuoriclasse altoatesino si è soffermato sull’avversario surclassato ieri sera: “Medvedev ha fatto di me un giocatore migliore, mi ha costretto a cercare cose nuove per poterlo battere e con lui ho capito il modo giusto per accettare le sconfitte e imparare da esse. A Pechino ho iniziato con il serve & volley, è uno di quei giocatori che ti rende migliore. Non importano gli scontri diretti, ma quello che impari e nell’ultimo anno ho imparato tanto, non solo contro lui ma anche contro altri avversari”.

Il vincitore degli Australian Open ha poi proseguito: “Provo a godere di questo movimento, è la mia terza finale a Miami e spero di poter alzare al cielo il trofeo più importante. La prima volta non avevo dormito la notte perché non sapevo se sarei mai tornato in quella situazione in futuro mentre ora sono più sicuro, la seconda volta ero più rilassato“.

Il 22enne ha parlato anche di questa grandissima partenza di annata agonistica: “Sono sorpreso di questo avvio di stagione, non me lo aspettavo, cerco di prendere tutto giorno dopo giorno. Sono molto contento della stagione che sto facendo, chi non lo sarebbe. So che gli avversari mi studiano e devo essere pronto. Mi sento sicuro delle mie possibilità e voglio sfruttare le opportunità. Affronto la finale con entusiasmo, sapendo che è l’ultimo grande torneo prima della stagione sulla terra rossa“.