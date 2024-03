Inghilterra-Irlanda oggi in tv, Sei Nazioni rugby 2024: su che canale vederla, orario, programma, streaming

Si disputa tra oggi e domani il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2024 di rugby e a chiudere il programma di questo pomeriggio, a Twickenham, saranno i padroni di casa dell’Inghilterra e l’Irlanda. Una sfida attesissima, perché potrebbe chiudere il discorso titolo o riaprirlo completamente.

L’Irlanda, infatti, guida la classifica con tre vittorie su tre e con altrettanti bonus offensivi conquistati ha sei punti di vantaggio sulla Scozia e sette proprio sull’Inghilterra. Una vittoria con bonus dei ragazzi di Farrell vorrebbe dire titolo matematico qualsiasi risultato faccia la Scozia a Roma, mentre in caso di ko rientrerebbe in corsa anche l’Inghilterra (e la Scozia vincendo contro l’Italia).

L’Inghilterra, invece, dopo aver faticato ad avere la meglio su Italia e Galles è caduta due settimane fa in Scozia ed è obbligata a vincere questa sera per non dire addio alle chance di titolo. Una sconfitta o un pareggio eliminerebbero i britannici dalla corsa, tenendo – al massimo – solo la Scozia in gioco, con l’ultimo turno che vedrà proprio la sfida Irlanda-Scozia a Dublino.

Il calcio d’inizio a Twickenham verrà dato alle ore 17:45. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now.

CALENDARIO INGHILTERRA-IRLANDA SEI NAZIONI 2024 OGGI

Sabato 9 marzo

Ore 17:45 Inghilterra-Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Arena (Canale 204)

PROGRAMMA INGHILTERRA-IRLANDA SEI NAZIONI 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Arena (Canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, NOW