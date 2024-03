Hockey ghiaccio, Cortina e Vipiteno vincono Gara-2 delle semifinali e si portano sull’1-1

Sono andate in scena le Gare-2 delle semifinali playoff della Alps Hockey League 2023-2024. Tra Vipiteno e Renon è arrivato il successo dei Broncos in rimonta, mentre Cortina è passata 3-2 in casa di Salisburgo riportando a sua volta la serie in parità. Nel weekend sono in programma le rispettive Gare-3. Ricordiamo che le serie sono al meglio dei 7 incontri.

RED BULL SALISBURGO-CORTINA 2-3 [Serie 1-1]

La sfida si apre con i padroni di casa che sbloccano il punteggio con Vinzens con la rete dell’1-0. Cortina reagisce, eccome, nel secondo tempo con le reti di Di Tomaso (25:25), Traversa (27:29) e Parini che segna il 3-1 al 38:35. Nel terzo periodo Salisburgo riapre i giochi con Horl al 41:02 per il 2-3, ma ormai è troppo tardi.

VIPITENO BRONCOS-RITTNER BUAM 4-2 [Serie 1-1]

la sfida di Vipiteno inizia con gli ospiti che passano a condurre dopo 16:22 con Ohler. Raddoppio di Prast al 23:28, prima che i Broncos vadano alla rimonta con Niccolai (30:59) e Livingston (36:22) per il 2-2. Vipiteno non si ferma e chiude i conti prima con la rete di Niccolai per il 3-2 al 54:26, quindi arriva anche il 4-2 di Zecchetto dopo soli 27 secondi.