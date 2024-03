Golf, Cauley in testa a sorpresa dopo 36 buche al Cognizant Classic. I big inseguono, ancora un taglio mancato per Francesco Molinari

Mancano poche partite per terminare il secondo giro del Cognizant Classic 2024, torneo ospitato dal PGA National Resort in quel dei Palm Beach Gardens, in Florida. In testa a sorpresa l’americano Bud Cauley, che guarda tutti dall’alto con il suo -11 totale dopo 36 buche. L’americano prova a scrivere una storia che solo a dirla fa venire i brividi: nel 2018 si è infatti infortunato gravemente in un incidente d’auto, e si ritrova in campo in un evento del PGA Tour solo per la terza volta negli ultimi quattro anni e mezzo.

Dopo le prime nove buche della sua settimana Cauley ha cambiato decisamente marcia, e nelle ultime 27 giocate ha messo a segno 11 birdie a fronte di zero bogey. Oggi lo statunitense ha girato in 65 colpi (-6), distribuendo perfettamente i colpi guadagnati tra prima e seconda parte del suo giro. Per Cauley è la prima volta che guida un torneo al giro di boa dopo il Valero Texas Open del 2017. Il leader è però braccato da vicino da una coppia assai interessante: l’USA Austin Eckroat e il sudafricano Garrick Higgo, appaiati in seconda posizione a -10, con un solo colpo di distanza dalla testa. Altro tandem di qualità al 4° posto a -9, formato dal cinese di Taipei Kevin Yu e dal francese Victor Perez.

Una classifica ancora cortissima con i big costretti ad inseguire, ma non da troppo lontano. Nel gruppone che chiude la top-10 in sesta posizione con lo score totale di -8 troviamo infatti, tra gli altri, sia Rory McIlroy sia Shane Lowry, due dei principali favoriti della vigilia. Il nordirlandese e l’irlandese stanno andando a braccetto, avendo messo a segno un giro in 67 colpi (-4) per il secondo giorno consecutivo. Con loro una grande pattuglia di golfisti americano: il vincitore di settimana scorsa Jake Knapp, Cameron Young, Sam Ryder e Anrew Novak; completano il gruppo l’inglese David Skinns e C.T. Pan.

Ancora un taglio mancato invece per Francesco Molinari. Il torinese ha galleggiato tutto il giorno sulla linea del ‘cut’, ma purtroppo un doppio bogey al par 3 della 7, la sua terz’ultima buca, lo ha estromesso da ogni discorso. Per l’azzurro, dopo il -1 di ieri, arriva un giro in 72 oggi (+1), che vale la 79esima piazza. ‘Chicco’ non riesce proprio a prendere il ritmo, eppur qualcosa si muove. A differenza di settimana scorsa molto meglio con il drive dal tee, qualche miglioramento con i ferri al green, anche se non sono ancora di gran livello, ma molta difficoltà sia con il gioco corto sia con il putt. Due settimane di fila in campo che non hanno regalato sorrisi a Molinari, che ora si fermerà un giro per poi tornare al The Players, il primo evento clou dell’anno. Ecco, quella al TPC Sawgrass assomiglia un po’ come l’ultima chance per rientrare nel giro che conta.