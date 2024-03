Ginnastica ritmica, le Farfalle vincono in Coppa del Mondo! Italia in trionfo con i 5 cerchi, Sofia Raffaeli seconda

Al Palaio Faliro di Atene è calato il sipario sulla prima tappa della Coppa del Mondo 2024 di ginnastica ritmica. L’Italia si è scatenata nell’ultima giornata riservata alle Finali di Specialità (prove non previste alle Olimpiadi). Le Farfalle hanno infatti vinto con i cinque cerchi, portando in gara un esercizio dall’esorbitante D Score (20.900) e ben eseguito (7.650), per il punteggio complessivo di 36.700. Alessia Maurelli e compagne, terze nel concorso generale a squadre (questo sì evento previsto ai Giochi), hanno surclassato Israele (35.800, impostosi nell’all-around) e la Cina (35.000). Giù dal podio l’Ucraina (33.700) e la Germania (32.450).

Le azzurre hanno poi festeggiato il secondo posto nell’esercizio misto. Le ragazze di Emanuela Maccarani si sono ben destreggiate con i tre nastri e due palle, venendo premiate con il punteggio totale di 30.400 (15.700 la nota di partenza, 6.750 per l’esecuzione) e chiudendo alle spalle della Polonia (30.950). Terzo gradino del podio per la Cina (30.150), Bulgaria (29.150) e Israele (25.800) hanno commesso molti errori, terminando rispettivamente al sesto e all’ottavo posto.

Sofia Raffaeli è salita sul secondo gradino del podio in due occasioni: alla palla (32.850) alle spalle dell’israeliana Daniela Munits (32.950) e davanti alla bulgara Eva Brezalieva (32.150); al cerchio (33.850) dietro alla bulgara Elvira Krasnobaeva (34.300 per la vincitrice sul giro completo) e davanti alla polacca Liliana Lewinska (33.700). Alle clavette sigillo a sorpresa della cinese Zilu Wang (32.700) davanti alle bulgare Krasnobaeva (32.600) e Brezalieva (32.500), Milena Baldassarri ottava (29.200). Al nastro ha vinto la bielorussa Alina Harnasko (31.550) precedendo Krasnobaeva (31.500) e la cipriota Vera Tugolukova (30.900).