Ginnastica artistica, Elisa Iorio sul podio in Coppa del Mondo! Splendide parallele a Baku, Nemour olimpica

Elisa Iorio ha conquistato un brillante secondo posto alle parallele asimmetriche in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, il massimo circuito internazionale itinerante riservato alle singole specialità. A Baku (Azerbaijan) l’emiliana ha ribadito la propria enorme caratura internazionale sugli staggi ed è riuscita ad agguantare la piazza d’onore grazie a un esercizio di rilevante spessore tecnico, premiato con il punteggio complessivo di 14.300 (6.3 il D Score).

Si tratta di un riscontro molto interessante, soprattutto in ottica squadra verso le Olimpiadi di Parigi 2024. La quasi 21enne (spegnerà le candeline il prossimo 21 marzo) si era già messa in splendida mostra nelle prime due tappe di Serie A e si sta impegnando per meritarsi la convocazione ai Giochi, dopo essersi lasciata alle spalle una serie di problemi fisici. A livello individuale, però, è emersa una sontuosa specialista, che dopo l’argento conquistato lo scorso anno ai Mondiali si sta dimostrando semplicemente stellare.

L’algerina Kaylia Nemour ha replicato la vittoria ottenuta un paio di settimane fa a Cottbus, ormai con quello che sembra essere il suo punteggio, replicato in serie come se fosse un timbro di garanzia: roboante 15.433 (esorbitante 6.9 come coefficiente di difficoltà, ma anche rimarchevole 8.533 di esecuzione). La nordafricana si candida seriamente alla medaglia d’oro ai Giochi, al momento appare oggettivamente di una categoria superiore e sostanzialmente imbattibile sugli staggi. Terzo posto per la statunitense Katelyn Jong (13.733), che ha regolato la svedese Jennifer Williams (13.566) e la finlandese Maisa Kuusikko (13.566).