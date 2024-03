Gand-Wevelgem 2024: tutti gli italiani in gara. Jonathan Milan la punta

Domenica 24 marzo va in scena l’86esima edizione della Gand-Wevelgem, corsa in linea maschile di un giorno tra le strade del Belgio. Più di 250km per scaldare le gambe in vista del Giro delle Fiandre di Pasqua, con una seconda parte insidiosa con diversi muri, pavé e difficoltà che potrebbero scremare il gruppo, ma non è certo da escludere un finale in volata visto il lungo tratto pianeggiante dall’ultimo scollinamento all’arrivo.

Il favorito di giornata sarà senza dubbio l’olandese Mathieu Van der Poel, mentre l’Italia proverà a tornare al successo per la prima volta dal 2015, quando ci riuscì Luca Paolini. Nelle ultime otto edizioni gli azzurri sono comunque stati sempre grandi protagonisti, salendo sul podio in tre annate diverse con Elia Viviani, Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin, con questi ultimi due che hanno condiviso la cerimonia di premiazione nel 2021 dietro a Wout Van Aert. Quest’anno gli alfieri del Bel Paese al via non sono tantissimi, solo sei, ma le possibilità di far bene ci sono tutte.

La punta azzurra sarà senza dubbio Jonathan Milan, anche se il corridore della Lidl-Trek probabilmente dovrà anche stare alle gerarchie di squadra, con il danese Mads Pedersen principale candidato al ruolo di capitano. Chi ha la squadra che potrebbe correre per lui è Matteo Trentin, con il Tudor Pro Cycling Team che proverà a portare l’italiano nella miglior posizione possibile in vista di un traguardo che lui ha già dimostrato in passato di gradire parecchio.

Il più giovane italiano che sarà a Gand per la partenza è Manilo Moro (Movistar Team), che ha da poco più di una settimana compiuto 22 anni, mentre il più esperto sarà il trentaseienne Andrea Pasqualon (Bahrain – Victorious). Gli azzurri sono disposti uno per squadra, con altri due team ad avere nella loro rosa un ciclista tricolore. L’Astana Qazaqstan Team schiererà Michele Gazzoli, mentre l’Arkéa – B&B Hotels punta su Luca Mozzato; entrambi possono provare ad entrare nella fuga di giornata, oppure essere utili a lavorare per i rispettivi capitani.